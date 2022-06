Európsky parlament neschválil balík klimatických zákonov Fit for 55, bude sa prerokovávať znova

Európsky parlament chcel posunúť ochranu klímy dopredu a pomôcť klíme a ľuďom, no nestalo sa tak. Frakcie socialistov a zelených balík Fit for 55 ako celok nepodporili.

Informovala o tom asistentka europoslanca Martina Hojsíka (PS/RE) Zuzana Prostredníková v tlačovej správe.

Návrh sa vracia na prepracovanie

„Počas hlasovania o obchodovaní s emisiami sa kresťansko-demokratické strany spojili s extrémnou pravicou a fašistami, a prostredníctvom pozmeňovacích návrhov znižovali ciele ochrany klímy, ale aj pomoc ľuďom. V závere hlasovania však neprešiel návrh ako celok, keď ho nepodporili ani frakcie socialistov a zelených. Zákon o obchodovaní s emisiami sa tak bude znova prerokovávať vo výbore,“ uviedol Hojsík.

Europoslanec Michal Wiezik (PS) je presvedčený, že je potrebné konať rýchlo. „Klimatická kríza je tu a ide nám o prežitie. Kríza však môže byť príležitosťou. Je načase prestať plytvať a začať energiu využívať efektívne. Musíme rozbehnúť rozvoj skutočne zelenej energie, ktorá dáva ľuďom prácu a neničí prírodu,“ dodal.

Podľa Wiezika však nie je dôvod na smútok. Návrh o obchodovaní s emisiami sa vracia na prepracovanie do výboru.

„Samozrejme, že pôjdeme cestou zvyšovania klimatických ambícií. Budeme bojovať za to, aby zákony o obchodovaní s emisiami boli ešte lepšie pre ochranu klímy. No naďalej ostáva kľúčové, aby financie z Európskeho systému pre obchodovanie s emisiami išli priamo ľuďom, ktorí sú zasiahnutí energetickou chudobou,“ uzavrel.

Zníženie emisií o 55 percent

Európsky parlament v stredu hlasoval o balíku klimatických zákonov, takzvanom Fit for 55. Ide o súbor návrhov zákonov, vďaka ktorým má Európska únia splniť stanovený cieľ zníženia emisií o 55 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov, teda dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Legislatívny balík obsahuje osem návrhov, a má upravovať napríklad obchodovanie s emisiami, emisné povolenky, limity pre ukladanie oxidu uhličitého v pôde, no navrhuje aj ukončenie predaja nových automobilov so spaľovacími motormi do roku 2030.