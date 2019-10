Export bravčového mäsa z EÚ by mal výrazne vzrásť, dôvodom je africký mor ošípaných v Číne

Rozšírenie afrického moru ošípaných (AMO) v Číne viedlo k prudkému zvýšeniu dopytu po bravčovom mäse z tejto krajiny.

Očakáva sa preto, že vývoz bravčového mäsa z EÚ sa v roku 2019 v porovnaní s minulým rokom zvýši o 20 %. Navyše, výroba bravčového mäsa zostala v EÚ v tomto roku stabilná, najmä v dôsledku obmedzeného chovného stáda a environmentálnych obmedzení.

Produkcia hovädzieho mäsa v EÚ klesne

V roku 2020 by sa mal rast výroby bravčového mäsa v EÚ ešte zrýchliť, zatiaľ čo čínsky dopyt bude pokračovať. Vyplýva to z najnovšej krátkodobej výhľadovej správy pre poľnohospodárske trhy EÚ uverejnenej Európskou komisiou (EK).

Hrubá produkcia hovädzieho mäsa v EÚ klesne podľa očakávaní EK v roku 2019 o takmer 1 %. Napriek tomu medzi členskými štátmi existujú podľa komisie významné rozdiely.

Celková spotreba mäsa by sa mala znížiť

„Celkový klesajúci trend stáda dojčiacich kráv bol potvrdený v hlavných producentských krajinách. Napokon, prístup na nové trhy a zvýšenie objemov pre existujúcich partnerov viedli k očakávanému zvýšeniu vývozu hovädzieho mäsa z EÚ o 8 % v roku 2019,“ ozrejmila v správe EK.

V roku 2019 bude výroba hydiny v EÚ podľa EK naďalej rásť, a to o 2,5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to vďaka dobrému domácemu a medzinárodnému dopytu. Rast by mal navyše pokračovať v roku 2020 z dôvodu spotrebiteľských trendov. Európska komisia tiež očakáva, že v roku 2019 sa celková spotreba mäsa na obyvateľa EÚ zníži o 0,5%.