Firma Brhelovcov plánuje v Bratislave vyrúbať chránený 150-ročný gaštan

Na Korabinského ulici v Bratislave chcú vyrúbať 150-ročný gaštan napriek tomu, že je chránený. Na svojej internetovej stránke to uviedlo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Povolenie na výrub dostala firma patriaca synom Jozefa Brhela. Veľkopodnikateľ je bývalým politikom HZDS a v minulosti bol spájaný aj so stranou Smer-SD.

Strom vraj má „gaštanovú rakovinu“

Povolenie na výrub udelil Okresný úrad v Bratislave aj Štátna ochrana prírody. Odvolávali sa pritom na posudok arboristu, ktorý stromu diagnostikoval „gaštanovú rakovinu“.

Vo svojom posudku však arborista odporučil stromu poskytnúť liečbu, nie výrub. „Odporúčame realizovať zdravotný rez stromu, odstránenie všetkých suchých a napadnutých častí a ich spálenie na mieste,“ uviedol v posudku arborista Tomáš Fraňo.

Podľa ICJK preto úradníci pri udelení povolenia mohli porušiť zákon. S obvodom kmeňa 348 centimetrov ide pravdepodobne o najväčší strom svojho druhu v širokom okolí a zároveň strom s veľkou spoločenskou hodnotou.

Zachovanie dreviny je neperspektívne

Napriek vzniknutej situácii podľa ICJK úrady ustúpiť neplánujú a trvajú na výrube stromu. Svoje rozhodnutie odôvodňujú tým, že „zachovanie dreviny je neperspektívne“. Pozemky v bratislavskom Starom meste, na ktorých gaštan stojí, vlastní firma Kora private residence a.s., ktorá patrí českej firme ZMJ SICAV. Tú ovládajú dvaja synovia Jozefa Brhela – Michal Brhel a Jozef Brhel mladší.

Firma Kora private residence plánuje v lokalite výstavbu luxusných domov. Na otázky ICJK odpovedala, že strom by výstave neprekážal a naopak, zvýšil by atraktívnosť projektu. „Z pohľadu developera je 150 ročný gaštan výborný prvok, ktorý skrášli prostredie a tým pádom zvyšuje atraktívnosť projektu.” odpísal ICJK v mene Kora private residence Juraj Puchý, riaditeľ komunikácie PatriaInvest, ktorá tiež patrí do portfólia Brhelovcov.

Podľa ICJK však z vizualizácií projektov luxusných domov vyplýva, že by v prípade ponechania 150-ročného gaštanu museli zmeniť projekt a zmenšiť minimálne jeden z radu plánovaných luxusných domov.