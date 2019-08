Foto: Ministerstvo dá poľovníkom stovky chladiacich zariadení, dôvodom je africký mor ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytne v súvislosti s rastúcim počtom prípadov afrického moru ošípaných (AMO) poľovníkom v nárazníkových zónach spolu 595 chladiacich zariadení. Nárazníkovou zónou je štátna hranica Slovenska s Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom.

Zariadenie za tisíce eur

Cena jedného chladiaceho zariadenia sa pohybuje okolo 5 500 eur. Na brífingu v obci Zatín v okrese Trebišov o tom informovali generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec, ústredný riaditeľ veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš a prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký.

V predchádzajúcich dňoch sa začali prvé dodávky chladiacich zariadení, týždenne by ich mali dodať 30 až 36 s tým, že by mali byť všetky dodané do polovice januára.

„K dnešnému dňu máme 13 prípadov afrického moru ošípaných v domácich chovoch a päť nájdených diviakov s týmto ochorením, pričom troch diviakov ulovili a dvoch našli uhynutých,“ uviedol Regec.

Ako ďalej dodal, Ústredná veterinárna štátna správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy a nariadila poľovníkom intenzívny lov diviačej zvery. Toto nariadenie je platné pre všetky poľovné revíry.

Zníženie rozširovania choroby

„Tieto boxy vnímame ako jeden z prvokov, ktoré by mali prispieť k zníženiu rozširovania choroby,“ uviedol Bíreš. Ako ďalej informoval, po ulovení by mala byť diviačia zver uskladnená v týchto zariadeniach, po dobu vyšetrenia vzorky a až potom sa s nimi následne môže manipulovať.

„Dnes ešte porážajú ošípané v dvoch dedinách, všetky usmrtené zvieratá vyšetrujeme a budeme vidieť, či sa ta nákaza rozširuje u chovateľov domácich ošípaných,“ dodal.

„Slovenská poľovnícka komora vníma dodávku týchto boxov ako veľmi významnú pomoc štátu užívateľom poľovných revírov k tomu, aby sme dokázali prísne nariadenia, ktoré boli vydané hlavným veterinárnym lekárom v súvislosti so zastavením šírenia AMO, v praxi naplniť,“ uviedol Lebocký.

Od nedele do stredy navštívia postihnutú oblasť experti z Európskej komisie, ktorí sa stretnú so zástupcami ministerstva a veterinárnej a potravinovej správy a budú diskutovať o ďalšom postupe.