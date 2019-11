Foto: Netreba chodiť až k oceánu, naše rieky sú doslova zamorené plastovým odpadom

„Čo sa v rieke nachádza? Úplne všetko, ale prím hrajú plastové fľaše. Nájdeme tam pneumatiky od áut, motoriek, či bicyklov, sedačky, koberce, ale hlavne plasty všetkých druhov od obalov saponátov, cez rôzne tégliky až po zubné kefky a fólie. Tohto roku bol najväčšou raritou kufor a detská bábika, našťastie sme nenašli chladničky, či vraky áut ako v minulosti.“

Takto opísal situáciu na rieke Hornád Tomáš Dražil zo správy národného parku Slovenský raj vo svojom článku. Koncom októbra urobila správa parku s dobrovoľníkmi čistiacu akciu, ako každý rok. Ide pritom o prísne chránené a ťažko dostupné územie. Dobrovoľníci niesli vrecia s odpadom po typických rebríkoch a vyťahovali odpadky zakliesnené v „hrádzach“ z naplaveného dreva.

Kde sa to berie?

Nedisciplinovaní turisti sú súčasťou odpadového problému, no hlavný zdroj neporiadku treba hľadať vyššie na toku rieky Hornád. „Odpad prináša rieka Hornád do kaňonu Prielomu Hornádu z vyššie položených obcí nad národným parkom. Máme dlhoročnou skúsenosťou overené, že pochádza najmä z rómskych osád na brehoch potokov, ktoré sa vlievajú do Hornádu. Najhoršia situácia je dlhodobo v rómskej osade v Hranovnici,“ vysvetľuje Tomáš Dražil.

Podobná situácia je aj nižšie na toku Hornádu. Vodné dielo Ružín je už roky známe ako smetisko. Aj teraz z neho vodohospodári vylovili asi 3000 ton odpadu. Takéto veľké čistenie sa naposledy odohralo v roku 2015. Fotografie znečisteného Hornádu nájdete vo fotogalérii.