Foto: Pôvod potravín už viac vnímajú aj žiaci, vyhlásil Macho na vyhodnotení Hovorme o jedle

Žiaci základných škôl začínajú mať oveľa bližšie nielen k domácim potravinám, ale už viac vnímajú aj pôvod potravín, ich dovoz a prepojenie na životné prostredie. Informoval o tom v piatok predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho počas vyhodnotenia už 7. ročníka súťaže Hovorme o jedle.

Výhoda pre každú krajinu

Komora každý rok formou projektu Hovorme o jedle pripomína verejnosti, že diskusia na témy potraviny a správna výživa či potravinový patriotizmus je obzvlášť dôležitá.

Mať správne vzdelaného spotrebiteľa, ktorý vie, aké potraviny nakupovať a ideálne akého pôvodu majú byť, je podľa SPPK výhodou pre každú jednu krajinu, jej ekonomiku, agropotravinárstvo, ale aj zdravotníctvo.

SPPK preto už 7. rok prostredníctvom základných škôl a súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle vychováva novú, uvedomelú generáciu spotrebiteľov. Aktuálny ročník podľa SPPK ukazuje, že žiaci základných škôl začínajú mať oveľa bližšie k domácim potravinám, viac vnímajú pôvod potravín, ich dovoz a prepojenie na životné prostredie.

„Viaceré tohtoročné súťažne príspevky sú toho dôkazom. Mladá generácia spotrebiteľov už o niečo viac vníma otázku čerstvých a dovozových potravín. Trápi ich vysoký dovoz potravín zo zahraničia, ktorý negatívne vplýva na životné prostredie. V mnohých literárnych prácach sa deti zamýšľali nad tým, ako to zmeniť,“ povedal predseda SPPK Emil Macho.

Zapojili sa stovky škôl

Do projektu, ktorý sa konal od 14. do 18. októbra 2019, sa zapojilo 407 základných škôl. Počas siedmich rokov existencie tohto projektu sa do vzdelávania o potravinách a správnych stravovacích návykoch zapojili už desiatky tisíc žiakov. Najaktívnejšou školou tohtoročného projektu sa stala Spojená škola Rudňany z Košického kraja.

„Tento projekt je úžasným konceptom. Je to niečo, čo pomáha nielen deťom, ale aj nám rodičom vzdelávať sa v stravovacích návykoch. Dnes deti mnohokrát vedia lepšie, koľko mali bodov v nejakej hre, ako to, čo mali včera na večeru. Preto musím za takýto projekt poďakovať SPPK za organizáciu,“ povedala v piatok na vyhodnotení súťaže Hovorme o jedle ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Organizátorom projektu Hovorme o jedle je SPPK spoločne s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Záštitu nad projektom prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.