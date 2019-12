Holandskí aktivisti vyhrali dlhotrvajúci súdny spor, žiadajú zníženie emisie skleníkových plynov

Holandskí aktivisti v piatok vyhrali dlhotrvajúci súdny spor, prostredníctvom ktorého chcú prinútiť vládu, aby do konca roka 2020 znížila emisie skleníkových plynov najmenej o 25 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Najvyšší súd v piatok potvrdil predchádzajúce dve rozhodnutia týkajúce sa kauzy. Aktivisti sa v naplnenej súdnej sieni radovali a tlieskali, keď sudca Kees Streefkerk vyhlásil, že zamietli odvolanie vlády.

Súd v Haagu pred štyrmi rokmi nariadil vláde znížiť emisie na základe návrhu organizácie Urgenda. Vláda sa voči tomu odvolala s tým, že súd by jej nemal nariaďovať takéto kroky. V októbri 2018 ich odvolanie súd neuznal, no vláda sa odvolala znovu, a to na najvyšší súd, ktorý vo veci rozhodol v piatok.

Holandská vláda však minulý mesiac zverejnila správu, podľa ktorej sa jej podarí v roku 2020 zredukovať emisie skleníkových plynov o 23 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990.