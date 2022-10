Huliak: Médiá bažia po dohryzených obetiach, minister Budaj zlyhal

Rudolf Huliak zo Slovenskej poľovníckej komory sa vyjadril kriticky na adresu Ministerstva životného prostredia, šéfa rezortu Jána Budaja aj médií v nadväznosti na ďalší útok medveďa, a to na bežca vo Valčianskej doline.

Ako sa pozeráte na ďalší útok medveďa vo Valči?

Pozerám sa na to ako na totálne odborné, morálne a politické zlyhanie Ministerstva životného prostredia a štátnej ochrany prírody. Koľko ešte bude treba zmrzačených ľudí, poprípade nedajboh mŕtvych, kým prestane byť z medveďa hnedého biologická zbraň na likvidáciu života na slovenskom vidieku?

Medvedica spôsobila bežcovi viaceré tržné rany. Foto: hzs.sk

Ako vnímate úlohu médií v týchto prípadoch?

Médiá, namiesto toho, aby pomohli vytvoriť tlak na riešenie otázky medveďa, bažia po senzáciách, po dohryzených obetiach, dokonca asi aj po obetiach na životoch. Niekedy mám pocit, že médiám by najviac vyhovovalo, keby medvede vraždili každý deň jedného občana. Pokiaľ sa médiá neobrátia na stranu ľudí, na stranu človeka ako takého a naďalej budú podporovať tieto nezmyselné ekologické a environmentálne nezmysly, nikdy ôjde k správnemu riešeniu v otázke medvedej populácie.

Kto ponesie zodpovednosť za tieto tragédie a strety s medveďom a aké je východisko?

Zodpovednosť v našom rozvrátenom právnom štáte neponesie nikto. Pritom riešenie je jednoduché. Na odporúčanie našej zo zákona vytvorenej odbornej organizácie, by životné prostredie malo požiadať o otvorenie Natury 2000 a preklasifikovať medveďa zo 4. stupňa do stupňa piateho. Tu by už mohla byť medvedia populácia poľovnícky riadne obhospodarovaná.

Pokiaľ na Slovensku ôjde k výraznému zásahu do medvedej populácie a nedostaneme sa späť na jarné kmeňové stavy medveďov, také aké sme mali na úrovni 90. rokov minulého storočia, nemáme šancu zabrániť jeho ďalšiemu premnoženiu. Dôjde k mrzačeniu a úmrtiam ďalších našich občanov. Medvedia populácia, na základe pozorovaní, výpočtov a biologických faktorov, sa každé 3 roky zdvojnásobuje.

V roku 2014 bolo všetkými zainteresovanými stranami uznaných na Slovensku 1256 kusov medveďa hnedého. Dnes, pri pomere pohlavia 2:3 v prospech medvedice a berúc do úvahy, že medvedica vrhá naraz 3-4 mladé, môžeme bez preháňania vyhlásiť, že na Slovensku máme medvediu populáciu o počte 3- až 4-tisíc kusov. Hádam si viete dobre predstaviť v akej sme situácii a vzhľadom na to, že prirodzený biotop medveďa hnedého pri jeho pôvodnom teritoriálnom výskyte, sa počítal na 1 kus na 3000 hektárov. Dnes sme na čísle 1 kus na 100 hektárov.