Iniciatíva poľnohospodárov chce ísť do politiky. Tlak ulice nepomáha, hovorí Magdoško

Iniciatíva poľnohospodárov na čele s Patrikom Magdoškom má už po krk protestov. Rozhodli sa preto aktívne vstúpiť do politiky. Pre Aktuality.sk to povedal sám Magdoško. Farmári si rok od prvého protestu vyhodnotili, čo svojimi protestmi dokázali. Magdoško však určite nie je spokojný s výsledkami. Hovorí, že tlak ulice s vládou nepohol.

„Rozhodli sme sa preto, že vyšleme svojich zástupcov do politického súboja. Je to jediná možnosť, ako zmeniť situáciu v našom poľnohospodárstve,“ povedal pre Aktuality.sk líder protestných zhromaždení. Zároveň potvrdil, že rokuje s opozičnými subjektami. „Vláda mala takmer štyri roky na to, aby dokázala zmeniť situáciu v poľnohospodárstve. Žiadne zmeny ale nenastali. Všetko boli len PR akcie a diskreditácia osôb,“ hovorí Magdoško. Jednou z kľúčových tém pred voľbami bude zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, ale najmä „boj s mafiánskymi praktikami“.

Podľa Aktualít má o zástupcov farmárov záujem nielen strana OĽaNO, ale aj vznikajúca strana Za Ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku. Združenie však najskôr musí interne rozhodnúť, akou formou vstup do politiky uskutočnia. Na stole je aj možnosť vytvorenia samostatnej novej strany.