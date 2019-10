Inšpekcia zrušila povolenie pre prevádzku megaošipárne v Palárikove, ministerstvo rozhodnutie víta

aktualizované 7. októbra 16:32

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) víta rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá zrušila integrované povolenie pre prevádzku Farmy ošípaných Palárikovo – Šándor.

Rezort pôdohospodárstva zastáva názor, že sebestačnosť v produkcii bravčového mäsa by sa nemala zvyšovať výstavbou megaprevádzok s veľkým vplyvom na životné prostredie, ale skôr cez menšie a stredné prevádzky, uvádza v tlačovej správe.

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v pondelok informovalo o zrušení integrovaného povolenia pre prevádzku farmy ošípaných v Palárikove, proti ktorej protestovali obyvatelia nielen Palárikova, ale aj širokého okolia.

Extrémne podozrivé nejasnosti

Ministerstvo podľa jeho hovorcu Vladimíra Machalíka vo veci megaošipárne komunikovalo so zástupcami obyvateľov obce Palárikovo.

Tí sa podľa neho počas stretnutia sťažovali na pôsobenie poslankyne NR SR a členky Výboru pre poľnohospodárstvo a životné poľnohospodárstvo NR SR Anny Zemanovej (SaS), ktorá bola riaditeľkou pre životné prostredie skupiny Agrovýkrm s dánskym vlastníctvom a priamo sa podieľala na príprave tejto megafarmy pre 60-tisíc ošípaných.

„Nejasnosti v celom procese prípravy EIA, za ktorým stála pani poslankyňa Zemanová ako manažérka pre životné prostredie tohto investora pritom považovali za extrémne podozrivé. MPRV SR preto víta stanovisko odvolacieho orgánu, ktoré reflektovalo vôľu obyvateľov obce,“ uviedol Machalík.

Voči tvrdeniam sa ohradila

Poslankyňa Anna Zemanová sa v reakcii pre agentúru SITA ohradila proti tvrdeniam ministerstva o jej osobe.

„Ako živnostníčka som pred piatimi rokmi pracovala pre spomínanú firmu na pozícii manažérky pre životné prostredie. Proces posudzovania bol ukončený v roku 2015 vydaním odporúčacieho záverečného stanoviska ministerstva životného prostredia – čo bolo viac ako rok pred mojím nástupom do NR SR. Počas svojho pôsobenia som dbala na to, aby boli dodržiavané všetky postupy a zapracované najlepšie európske štandardy do projektu,“ skonštatovala poslankyňa strany SaS.

Tvrdenia agrorezortu smerom k jej osobe označila za „zúfalý pokus ministerstva presmerovať pozornosť na iné témy ako tie, ktoré sa týkajú problémov ľudí a farmárov.“

Sebestačnosť v bravčovom mäse

Aktuálne je podľa rezortu pôdohospodárstva na Slovensku chovaných zhruba 535-tisíc ošípaných. Sebestačnosť Slovenska v bravčovom mäse sa pohybuje na úrovni 35 až 40 %. Štatistický úrad SR odhaduje spotrebu bravčového mäsa na Slovensku na úrovni 35 kg na obyvateľa ročne.

Napriek tomu však MPRV SR zastáva názor, že sebestačnosť by sa nemala zvyšovať výstavbou megaprevádzok s veľkým vplyvom na životné prostredie, ale prostredníctvom menších a stredných prevádzok, ktorých vedľajšie produkty je možné lepšie spracovávať na ďalšie využitie a dopravne tak výrazne nezaťažujú svoje okolie.

Agentúra SITA požiada o stanovisko aj poslankyňu NR SR Annu Zemanovú.