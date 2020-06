Inšpekcii životného prostredia chýbajú ľudia, financie aj lepšia legislatíva, tvrdí riaditeľ Jenčo

Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) chýbajú financie, ľudia aj lepšia legislatíva. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol nový generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Ten podľa vlastných slov nešiel do neznámeho prostredia, no napriek tomu po nástupe do funkcie ostal nemilo prekvapený tým, ako málo vedia urobiť inšpektori priamo v teréne, najmä v technických oblastiach. Podľa Jenča vykonávajú všetky odbery a analýzy vzoriek vôd či odpadov dodávateľsky, pretože SIŽP nemá potrebnú akreditáciu. To inšpektorov vo výkone funkcie značne obmedzuje.

Výraznejšie plytvanie financiami neodhalil

„Momentálne spracúvame štúdiu pre získanie akreditácie na odbery a transport vzoriek – koľko nás to bude stáť, ako dlho to bude trvať a koľko ľudí navyše si to vypýta. To si skutočne musíme začať robiť sami a čím skôr,“ vysvetľuje Jenčo.

Za problémový pritom považuje aj nedostatok financií. Množstvo peňazí, ktoré je v súčasnosti SIŽP zo strany štátu prideľované, považuje vzhľadom na potreby organizácie za nedostatočné.

„Napríklad, už teraz máme do konca roka na akékoľvek výdavky spojené s informačnými technológiami len okolo tritisíc eur. Zopár porúch našich zariadení nám vie túto zásobu veľmi rýchlo vyčerpať a na nič iné nám peniaze neostanú. Nerád by som ohľadom potrebnej sumy vyslovil konkrétne číslo, no na niektoré veci, ktoré SIŽP nevyhnutne potrebuje, je potrebné vynaložiť väčšie finančné prostriedky jednorazovo na začiatku a neskôr len zlomok z tej sumy na udržiavanie,“ uviedol.

Pri kontrole minulých období zatiaľ výraznejšie plytvanie financiami zo strany predošlých vedení nezistil, no dodáva, že niektoré zmluvy by sám nepodpísal.

Meniaca sa legislatíva sťažuje prácu

SIŽP je zriadená ako dvojstupňový orgán. Na prvom stupni ju tvoria inšpektoráty v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a jedno stále pracovisko v Nitre. Na druhom stupni riadenia je ústredie organizácie so sídlom v Bratislave. Podľa Jenča potrebuje SIŽP personálne posilnenie, pretože na viacerých úsekoch organizácia nemá dostatok ľudí.

Prácu inšpektorom dokáže znepríjemniť nedostatočná a často sa meniaca legislatíva. Podľa šéfa inšpekcie je bežné, že SIŽP niečo prešetrí a zistí, že závažnosť skutku napĺňa znaky trestného činu. Prípad postúpia na políciu, ktorá ho prešetruje niekoľko rokov. Nakoniec skutok upraví na priestupok a postúpi ho späť SIŽP, ktorá však už pre plynutie času nevie páchateľovi uložiť žiadnu sankciu. Pri inšpekciách zohrávajú dôležitú úlohu podklady, ktorých získavanie býva nezriedka problematické.

„Ak napríklad niekto inzeruje predaj chráneného tigra, pre policajtov je zistenie majiteľa telefónneho čísla otázkou pár kliknutí myšou. Pre nás je to nesmierna námaha. Musíme vypisovať listy a takýmto spôsobom si dopytovať informáciu,“ opisuje Jenčo. Ocenil by preto väčšiu a efektívnejšiu pomoc zo strany iných štátnych orgánov, akým je napríklad polícia.

Obnovenie dôvery v prácu SIŽP

Jenčovou víziou je obnovenie dôvery verejnosti v prácu SIŽP a výrazné prispenie k zlepšeniu kvality životného prostredia na Slovensku.

„To si bude vyžadovať lepšie materiálne zabezpečenie inšpektorov, čo však nikto predo mnou zásadne neriešil. Skôr sa robili len také dočasné kroky. Potrebné je posilniť aj operatívno-analytickú činnosť inšpekcie pri preverovaní podnetov,“ vytýčil Jenčo svoje ciele.

Dodal, že aktuálne robí kroky na rozbehnutie verejných obstarávaní na autá pre inšpektorov a bol by rád, keby mal každý z nich aj služobný mobil s dátami. Zároveň sa usiluje o lepšie nastavenie čerpania peňazí z Environmentálneho fondu. Za ostatné štyri roky doň každý rok cez pokuty SIŽP pribudlo viac ako milión eur.

„Je načase, aby sa aspoň časť z tých peňazí investovala späť do rozvoja inšpekcie,“ uzavrel.