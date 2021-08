Jánošíkovská platba prežila. Malí farmári dostanú viac

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan zmenil jánošíkovskú platbu svojho predchodcu. Do Bruselu zaslal nový návrh redistributívnej platby v troch alternatívach, pričom najmenším farmárom pridal desať eur.

Ak chcel túto platbu agrorezort opätovne zaviesť aj pre budúci rok, musel o nej Európsku komisiu informovať najneskôr do 1. augusta. Ministerstvo pôdohospodárstva si túto úlohu splnilo na poslednú chvíľu. Opätovne však zaskočilo samotných poľnohospodárov, ktorí o zámeroch vlastného rezortu netušili.

Odstupňovaná platba

Redistributívnu platbu zaviedol prvýkrát exminister Ján Mičovský vo výške 50 eur na prvých 28 hektárov. V budúcom roku sa však pre malých poľnohospodárov tento príspevok zvýši. Pre farmárov s výmerou pôdy od jedného do päť hektárov ho agrorezort navrhuje vo výške 60 eur na hektár.

Pre subjekty hospodáriace na rozlohe od 5 do 14,99 hektára by mala indikatívna sadzba dosiahnuť 45 eur a pre subjekty s výmerou od 15 do 28 hektárov by to malo byť 30 eur na hektár.

Portálu NášVidiek to potvrdil hovorca agrorezortu Andrej Wallner. „Uvedené sadzby sú nateraz indikatívne, keďže akékoľvek sadzby je v zmysle platnej legislatívy EÚ možné stanoviť až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti,“ zdôraznil.