Jaskyňa Domica bude opäť otvorená pre turistov, ochranári ešte stále odstraňujú nečistoty po záplavách

Jaskyňa Domica v okrese Rožňava bude v bezpečnom a prevádzky schopnom stave pravdepodobne už v sobotu 24. júla. Informovala o tom hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.

Ukončenie čistenia po zatopení vstupného areálu, ako aj najnižších častí jaskynného systému Domica predpokladajú odborníci do piatka a následne areál plánujú sprístupniť verejnosti.

„Po upchatí ponoru občasného toku Domického potoka, ako jediného odtokového miesta v území, sa v nedeľu 18. júla vzdula vodná hladina. Okolo vstupného areálu jaskyne sa vytvorilo jazero s hĺbkou do troch metrov. Voda sa však nedostala do elektrických rozvádzačov, svietidlá poškodila minimálne a vyplavila len zamaskované káblové rozvody. V piatok je naplánová ich revízia,“ popísali ochranári s tým, že pracovníci Slovenskej správy jaskýň aktuálne svojpomocne odstraňujú nečistoty a hustý kal, ktorý doniesla do jaskyne prívalová voda.

Paradoxne väčším škodám zabránili splavené konáre, lístie a nečistoty, ktoré limitovali množstvo vôd pritekajúcich do jaskyne. Osvedčilo sa i protipovodňové riešenie vstupného areálu jaskyne, ktoré bolo vybudované po skúsenostiach s podobnou povodňou pred 40 rokmi.