Kalamita zmenila Slovenský raj, lesníci namiesto smrekov vysadia buky a javory

Lesníci zo spoločnosti Pro Populo Poprad s.r.o., obhospodarujúcej lesy Spišského biskupstva, menia pri obnove lesných porastov na dvoch lokalitách v Národnom parku Slovenský raj ich drevinové zloženie po vetrovej a podkôrnikovej kalamite. V súlade so stanovištnými podmienkami eliminujú nepôvodné dreviny, najmä smrek, a podporujú výskyt a rast cenných listnáčov, prevažne javora, bresta, lipy a jaseňa. Agentúru SITA o tom informoval v pondelok vedúci výroby Pro Populo Poprad, s.r.o. Tomáš Hutyra.

„Vykonávaním dôslednej úpravy drevinového zloženia smerom k pôvodnej, prirodzenej skladbe chceme dostať porasty v dvoch lokalitách v Národnom parku Slovenský raj do stavu, umožňujúceho samovoľný vývoj smerom k prírodnému lesu. Dá sa povedať, že načúvame pritom pozorne prírode a robíme to, čo nám hovorí,“ povedal riaditeľ spoločnosti Pro Populo Poprad, s r.o. Jozef Jendruch.

Použili aj existujúce mladé stromčeky

V lokalite Vernár v nadmorských výškach od 800 do 1 100 m n. m. na ploche cca 250 hektárov boli rozšírené porasty so zastúpením smreka do 90 % od vekových kategórií prerezávok po porasty navrhnuté na obnovu. Aj napriek vysokému zastúpeniu smreka rástli v týchto porastoch rastliny typické pre zmiešané bukové lesy horské, t.j. bučinové a mezotrofné mezofyty. Sú to druhy s ťažiskom výskytu na pôdach mierne kyslých, živinami stredne zásobených, čerstvo vlhkých až vlhkých.

„To viedlo vedúceho lesníckeho obvodu k premene drevinového zloženia postupným znižovaním zastúpenia smreka pri obnove porastov, postihnutých podkôrnikovou a vetrovou kalamitou. Boli pritom využité existujúce a ostávajúce materské jedince buka, jedle, javora horského a smrekovca v počte približne 20 jedincov na hektár, ale aj existujúce zmladenie buka, javora horského, jedle a jarabiny,“ objasnil lesnícke postupy Tomáš Hutyra.

Zmena potrvá 30 rokov

V lokalite Biskupská Poľana, nachádzajúcej sa v centrálnej časti Národného parku Slovenský raj v zóne B (IV. stupeň ochrany prírody), bolo pôvodné drevinové zloženie porastov so zastúpením smreka 80 %, jedle 10 % a buka 10 %. V súčasnom drevinovom zložení má buk zastúpenie 45 %, javor horský 45 %, smrekovec 5 % a jedľa 5 %.

„Na začiatku procesu premeny lesa je cieľom čo najviac znížiť zastúpenie v minulosti vysadeného smreka. Na uvoľnené plochy po ťažbe smreka sa zmladzujú pôvodné dreviny – najmä javory, buky a jedle. Svoje miesto tu majú aj tzv. prípravné dreviny (lieska, vŕba rakyta, topoľ osika a jarabina), ktoré niekedy prevládajú na otvorených plochách po ťažbe. Proces tejto premeny lesa bude trvať najviac 30 rokov a výsledkom má byť zaradenie takto obnovovaných plôch do zóny A,“ dodal Hutyra.

Spoločnosť Pro Populo Poprad má uzavretú zmluvu o starostlivosti so ŠOP SR (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky) – Správa NP Slovenský raj, zabezpečujúcu špeciálny režim obhospodarovania lesov na celej výmere 136,69 hektárov zóny B.