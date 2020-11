Kauza Veľký Slavkov: Slovenský pozemkový fond nemusí zaplatiť 16 miliónov eur, rozhodol súd

Slovenský pozemkový fond (SPF) nemusí zaplatiť spoločnosti Digital Floor Ltd. so sídlom v Londýne takmer 16 miliónov eur plus úroky z omeškania od roku 2008 za zmarenú investíciu vo Veľkom Slavkove.

V dlhoročnej pozemkovej kauze v pondelok Krajský súd v Prešove rozhodol v prospech žalovaného, keď potvrdil pôvodný rozsudok Okresného súdu v Prešove z 21. októbra 2019.

Ten v celom rozsahu zamietol žalobu londýnskej spoločnosti, čím SPF ako žalovanému priznal plný procesný úspech vo veci. Proti rozsudku nie je prípustné odvolanie.

Ušlý zisk nemá reálny základ

Ako v odôvodnení rozsudku uviedol predseda senátu odvolacieho krajského súdu Branislav Breza, v dlhodobom spore bolo vykonané rozsiahle dokazovanie, po ktorého vyhotovení bol okresným súdom správne zistený skutkový stav, z ktorého sa dospelo k správnym právnym záverom o neopodstatnenosti podanej žaloby.

Žalobca podľa súdu nepreukázal základné predpoklady pre uplatnený ušlý zisk. „Vyčíslený ušlý zisk s ohľadom na predložený posudok nemá reálny základ a ostal iba v rovine fikcie a hypotéz,“ uviedol sudca, ktorý v uznesení potvrdil aj výrok o trovách konania.

Zároveň úspešnému žalovanému v konaní priznal súd náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu sto percent. „Rozhodnutie Krajského súdu vnímam ako zákonné a spravodlivé a som rád, že sa odvolací súd v pomerne krátkej lehote vysporiadal s takýmto fiktívnym nárokom uplatňovaným voči štátu. Bola to dvanásťročná vojna s fiktívnym nárokom a so žalobcami, ale výsledok je podstatný a dôležitý. Som rád, že aj Krajský súd to zhodnotil tak, že ten nárok je v rovine fikcií a hypotéz,“ reagoval na rozhodnutie súdu obhajca Slovenského pozemkového fondu Michal Mandzák.

Rozhodli v prospech SPF

Ide o jeden z troch súdnych sporov týkajúcich sa prevodu pozemkov vo Veľkom Slavkove, v ktorej je SPF žalovaný o náhradu škody dohromady vo výške takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania. Okresný súd v Prešove aj v ďalších dvoch prípadoch rozhodol v prospech SPF.

Rozsudok z 9. apríla 2019 o zaplatenie vyše 23-miliónov eur za ušlý zisk plus úroky z omeškania, ktorý súd zamietol pre zmeškanie žalobcu, je právoplatný. V prípade rozsudku z 21. augusta 2020 o náhradu škody viac ako 60 miliónov eur s príslušenstvom, kde súd žalobu v celom rozsahu zamietol, bol vyhotovený písomný rozsudok a spoločnosť Digital Floor Ltd. môže podať odvolanie.

„SPF bude vyhodnocovať a dôsledne posudzovať aj trestnoprávnu zodpovednosť nielen osôb, ktoré uplatňovali tento fiktívny nárok voči štátu, ale aj osôb, ktoré sú za týmito pohľadávkami. Ide o schránkové spoločnosti, ktoré nemali ani na zaplatenie preddavku trov konania, to znamená evidentne spoločnosti, ktoré sa bez reálneho majetku domáhajú špekulatívnej pohľadávky. A tu si viem predstaviť, že bude pozemkový fond aj ďalej konať a túto zodpovednosť posudzovať,“ dodal Mandzák.

Súd trval 12 rokov

Súdne spory trvajúce dvanásť rokov sa týkajú zmarenej investície spoločnosti AR park, ktorá chcela vo Veľkom Slavkove postaviť rekreačnú zónu. SPF údajne najskôr súhlasil s prevodom pozemkov, neskôr však ich podstatnú časť vydal reštituentom, čím podľa žaloby spôsobil škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru.

V civilnom konaní na súde v Poprade ešte v roku 2010 neprávoplatne uspela cyperská spoločnosť Ermanno Trade and Invest Limited, ktorej súd priznal ušlý zisk 60 miliónov eur. Stalo sa tak na základe posudku znalca, ktorého neskôr košický súd odsúdil na dvojročný trest s trojročnou podmienkou za vypracovanie nepravdivého posudku.

Krajský súd v Prešove v novembri 2013 rozsudok o priznaní ušlého zisku zrušil. Na základe nálezov Ústavného súdu SR Krajský súd v Prešove rozhodol aj o zaujatosti sudcov popradského súdu a spisy presunul na prešovský okresný súd. Spoločnosť Digital Floor Ltd. neskôr voči SPF prebrala nároky spoločností AR park a ARent.