Klimatické zmeny ovplyvňujú aj včely, silnejúci vietor znižuje počet opelených rastlín

Keď neznámi ľudia nalákajú ťažko pracujúcu včelu do narýchlo postaveného „príbytku“, zatvoria ju v ňom, fúkajú na ňu lacným domácim ventilátorom a nechajú ju poletovať po umelých kvetoch, ktorými navyše trasú, vyzerá to ako týranie zvierat.

Včelu nalákali do malého priestoru

V skutočnosti je to však súčasť výskumu britských vedcov z University of Sussex, ktorého cieľom je včelám pomôcť. Výsledkom výskumu, o ktorom informoval britský denník The Guardian, je poznanie, že jednou z príčin, prečo sa celosvetovo rapídne znižuje množstvo opelených rastlín a v prvom rade výskyt samotných včiel, môže byť silnejúci vietor.

Tou hlavnou príčinou sú teda opäť klimatické zmeny, ktoré okrem iného spôsobujú, že výskyt silného prúdenia vzduchu aj v najnižších vrstvách atmosféry je omnoho častejší ako v minulosti.

Princíp výskumu britských vedcov, o ktorom informoval The Guardian, spočíval v tom, že vedci nalákali včelu – každý raz len jednu samostatne – do menšieho ohraničeného priestoru, kde ju nechali poletovať medzi umelými kvetmi, pričom merali, na koľko takýchto kvetov stihne dosadnúť v intervale 90 sekúnd.

Trasenie kvetmi nemalo žiadny efekt

Niekedy bolo v tomto priestore bezvetrie, inokedy simulovali vietor púšťaním ventilátora. Treťou výskumnou metódou bolo trasenie stonkami umelých kvetov.

Vedci zistili, že zatiaľ čo trasenie kvetmi nemalo žiadny efekt, simulovaný vietor, naopak, efektivitu včelieho „opeľovania“ významne ovplyvňoval. Konkrétne, v bezvetrí stihla včela za minútu a pol dosadnúť v priemere na 5,45 kvetu, zatiaľ čo pri pustenom ventilátore len na 3,73 kvetu.

Podľa Georgie Hennessy, šéfky výskumného tímu, môžu byť pre to dve vysvetlenia. Jedným je to, že vyššia intenzita prúdenia vzduchu môže mať vplyv na telesnú teplotu včely, a tá tak potrebuje viac času na „rozohriatie“ tých správnych svalov pred každým odletom.

Druhou možnosťou je to, že včela za intenzívneho vetra jednoducho len musí dlhšie čakať na krátku chvíľu bezvetria, počas ktorej môže bez problémov preletieť na ďalší kvet.