Klimatické zmeny znepokojujú aj zberačov hľuzoviek, otepľovanie posunulo vrchol sezóny

Globálne otepľovanie znepokojuje aj zberačov bielych hľuzoviek z talianskeho mesta Alba, známeho ako „hlavné mesto bielych hľuzoviek“. Mimoriadne teplý október podľa Carla Olivera spôsobil, že osem z desiatich hľuzoviek, ktoré našiel spolu so svojím trojročným psom Steelom, bolo tmavých, zvädnutých a vysušených. „Sú to jasné znaky teplôt,“ vyjadril sa Olivero, ktorý nevyhovujúce kúsky vrátil naspäť do zeme dúfajúc, že sa rozšíria spóry a vyrastú ďalšie hľuzovky.

Hľuzovka za 120-tisíc eur

V Albe, ktorá sa nachádza v severozápadnom regióne Piemont, sa každoročne koná aj hľuzovkový trh a tiež charitatívna dražba, kde ceny hľuzoviek dosahujú neuveriteľné výšky. Na tohtoročnej aukcii napríklad kupec z Hongkongu vydražil 1005 gramov vážiacu hľuzovku za 120-tisíc eur.

Dlhodobý vplyv vyšších teplôt na vzácne hľuzovky stále skúmajú, no podobne ako hubám sa im najlepšie darí v chladnejších a daždivých podmienkach. Klimatické zmeny už v súčasnosti posunuli vrchol ich sezóny z októbra na november.

Ochrana prirodzeného prostredia

„O úrodu hľuzoviek sa obávame už niekoľko rokov,“ skonštatoval prezident talianskeho národného centra pre štúdium hľuzoviek Antonio Degiacomi, podľa ktorého mali za uplynulé tri sezóny jeden zlý rok, jeden výborný a jeden priemerný. V snahe odvrátiť dlhodobé dôsledky odborníci organizujú rôzne iniciatívy na ochranu prirodzeného prostredia, kde hľuzovky rastú. Narozdiel od bežnejších čiernych hľuzoviek sa totiž biele dosiaľ nepodarilo vypestovať.

Tohtoročný november priniesol po nezvyčajne horúcom a dlhom lete do okolia Alby vlhké a hmlisté počasie, ktoré hľuzovkám mimoriadne prospieva. „V týchto dňoch je kvalita výnimočne vysoká,“ skonštatoval porotca Stefano Cometti. Najväčšiu hľuzovku tento rok na trh priniesol Davide Curzietti, ktorý našiel 730-gramový kúsok v sobotu a hneď po tom, ako porotcovia potvrdili jej pôvod, ju predal za 3800 eur reštaurácii v japonskej Ósake.