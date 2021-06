Klimatickú zmenu zvládne Slovensko vďaka príprave a digitalizácii poľnohospodárstva, tvrdia sladovníci

Výrobcovia slovenského sladu vyzývajú agrosektor a štát na systematickú prípravu na klimatickú zmenu a digitalizáciu slovenského poľnohospodárstva.

Len tak je podľa nich možné zabezpečiť zvýšenie potravinovej sebestačnosti krajiny, zlepšenie ekológie a skvalitnenie života na vidieku. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimír Machalík.

Nečakajú so založenými rukami

„Vidíme aj cítime klimatickú zmenu, ale nehorekujeme a nečakáme so založenými rukami. Spoločne s výrobcami osív a odborníkmi z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) systematicky pracujeme na budúcnosti pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slovensku. Len tak dokážeme zachovať špičkové renomé slovenského sladu,“ uviedol predseda Sladovníckej sekcie SZVPS Tomáš Ševčík.

Podľa sladovníkov je však nevyhnutné, aby sa na klimatickú zmenu pripravoval celý agrosektor vrátane štátu. Najefektívnejším prostriedkom okrem šľachtenia plodín na náročnejšie poveternostné podmienky je digitalizácia poľnohospodárstva.

Zníži sa spotreba vody

„Zabezpečí sa ňou zníženie spotreby vody pri pestovaní plodín, minimalizovanie využívania chemických prípravkov a zároveň efektívnejšie používanie tých biologických, často výrazne drahších, a v neposlednom rade umožnia moderné technológie dlhodobé udržanie vysokej úrodnosti pôdy na Slovensku. Štát by mal preto pri príprave nového Strategického plánu poľnohospodárstva dať dôraz na zafinancovanie digitalizácie slovenského poľnohospodárstva,“ dodal Ševčík.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku zásobujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.