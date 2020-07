Kolaps hmyzu je alarmom, aktivisti žiadajú zníženie používania pesticídov

Britská vláda by mala do roku 2030 znížiť používanie pesticídov o 50 percent, ak chce zvrátiť náhly pokles hmyzu, tvrdí organizácia The Wildlife Trusts. Ministrov vyzvala, aby znížením používania pesticídov zároveň naplnili nedávno stanovený cieľ Európskej únie.

Žiadajú tiež, aby poľnohospodársky režim po brexite podporoval ochranu hmyzu a zabezpečil, aby ju obchodné zmluvy neoslabovali. Podľa autorov správy je potrebné, aby sieť bohatých prírodných oblastí pokrývala 30 percent Veľkej Británie, čo je dvojnásobne viac oproti súčasnému stavu.

Trpia ježkovia i mokrade

„Kolaps hmyzu je alarmom, ktorý nemôžeme ignorovať. Každá oblasť spoločnosti musí zasiahnuť,“ vyjadril sa vedúci autor štúdie Dave Goulson z University of Sussex.

„Zásadná úloha, ktorú hmyz zohráva, je oslabená a všetko, čo od neho závisí, trpí. Od ježkov po sláviky, kvety či mokrade. Zákon o poľnohospodárstve (ktorý je v súčasnosti v parlamente), je jedinečnou príležitosťou na stanovenie vysokých právnych štandardov,“ vyjadril sa predstaviteľ The Wildlife Trusts Craig Bennett.

Superdiaľnica pre hmyz

Doteraz najväčšiu štúdiu zameranú na globálny výskyt hmyzu zverejnili v apríli a ukazuje pokles o 25 percent za uplynulých 30 rokov. Prudký pokles v rámci Európy šokoval vedcov. Napríklad v nemeckých prírodných rezerváciách zaznamenali až 75-percentný pokles vo výskyte hmyzu.

V londýnskom obvode Lambeth súhlasili, že do roku 2021 prestanú používať pesticídy a už zrušili postreky v tamojších parkoch. V Kente zas vytvorili 146 prírodných rezervácií a tiež 13 takzvaných „včelích ciest“, ktoré nazývajú „superdiaľnicami pre hmyz“.