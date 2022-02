Kollár stojí za Vlčanom, na vyvovedenie zodpovednosti v kauze najdrahších svíň je dostatok informácií

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) má podporu hnutia Sme rodina. Na vyvodenie zodpovednosti za kauzu najdrahších ošípaných nie je podľa lídra Sme rodina Borisa Kollára dostatok informácií. Kollár to uviedol v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres.

„Nie je to v poriadku, ale nemáme detailné informácie, neviem kto bol za to zodpovedný,“ odpovedal na otázku k dotáciám, ktoré smerovali rodinnej firme bývalého štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Milana Kyseľa. „Neviem, kto to urobil, kto má aký podiel viny, ale malo by to byť vyriešené,“ dodal. „Zatiaľ má našu dôveru,“ komunikoval postoj hnutia Sme rodina k zotrvaniu Vlčana vo funkcii ministra.