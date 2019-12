Komora pomenovala problémy slovenského potravinárstva, medzi riešeniami je aj národná stratégia

Potravinárska komora Slovenska (PKS) predstavila v pondelok, vzhľadom na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, strategické priority v ôsmich kľúčových oblastiach potravinárstva na rozvoj výroby potravín na Slovensku.

Upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie sa podľa PKS čoraz markantnejšie prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti slovenských potravinárov, nízkom podiele domácich potravín na pultoch v maloobchode a neustále sa zvyšujúcom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami.

Informovala o tom v pondelok riaditeľka PKS Jana Venhartová. Zároveň dodala, že tieto priority by si mali osvojiť budúce vlády a mali by ich aplikovať v prijímaných opatreniach a príslušnej legislatíve.

Národná potravinová stratégia

Strategický dokument PKS v prvom rade upozorňuje na potrebu prípravy národnej potravinovej stratégie, ktorá by reflektovala nevyhnutnosť prechodu odvetvia na priemysel 4.0, zavádzanie digitalizácie, a rovnako zohľadnila aktuálny vývoj vo výžive obyvateľstva, požiadavky cirkulárnej ekonomiky a podporu udržateľnosti celého odvetvia.

Dôležitou súčasťou strategických priorít je aj zakotvenie podpory spracovania potravín zo štátneho rozpočtu a v rámci Strategického plánu SR k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Potravinárske odvetvie tvorí podľa PKS najslabší článok potravinovej vertikály a pri riešení problémov a finančnej podpore je neustále v tieni poľnohospodárskej prvovýroby.

„Je však potrebné si uvedomiť, že poľnohospodárska prvovýroba ako taká potraviny na pulty neprináša, nakoľko suroviny je potrebné najskôr spracovať a zabaliť. SR je s výnimkou čerstvého ovocia, zeleniny a bravčového mäsa sebestačné vo výrobe všetkých základných surovín. Žalostne nám však chýbajú spracovateľské kapacity,“ ozrejmila Venhartová.

Spracovanie potravín pridáva hodnotu

Potravinárska komora Slovenska dlhodobo upozorňuje na upadajúce spracovateľské potravinárske odvetvie, pričom práve spracovanie potravín pridáva hodnotu poľnohospodárskym surovinám a má potenciál prispieť k rozvoju regiónov a zvyšovaniu zamestnanosti.

Celkové zhoršovanie podnikateľského prostredia, nárast mzdových nákladov a zvyšovanie ceny surovín podľa PKS spôsobujú, že mnohé potravinárske odvetvia bojujú o prežitie a výrobcovia potravín nedokážu udržať krok so zahraničnou konkurenciou, najmä čo sa týka moderných technológií a inovácií.

Celková zlá situácia odvetvia je podľa komory dôsledkom dlhodobého zanedbávania podpory domáceho spracovania potravín vrátane podpory z Programu rozvoja vidieka, či zo štátneho rozpočtu SR.

„Napriek tomu, že potravinová sebestačnosť je momentálne veľkou témou, z našich skúseností môžeme konštatovať, že na problémy potravinárskeho odvetvia neprichádzali zo strany doterajších vlád žiadne systémové riešenia. Rozhodli sme sa preto zvoliť proaktívnu cestu a prinášame súbor konkrétnych opatrení, ktoré by si mali budúce vlády osvojiť a aplikovať vo svojich programoch a príslušnej legislatíve,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

Celoplošné zníženie dane na potraviny

Ďalšími oblasťami, ktorými sa strategický dokument venuje, sú dane a odvody, vrátane návrhu na celoplošné zníženie DPH na potraviny, komplexná revízia slovenskej potravinárskej legislatívy, či zefektívnenie úradnej kontroly potravín.

Keďže aj potravinársky priemysel zápasí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, navrhujú potravinári v rámci podpory zamestnanosti a kvality vzdelávania konkrétne opatrenia, ako sú zjednodušenie sezónneho zamestnávania či zjednodušenie procesu rekvalifikácie samotnými zamestnávateľmi. Strategický dokument zároveň počíta aj s posilnením postavenia samospráv potravinárov.

„Každý zodpovedný štát by mal urobiť maximum, aby pridaná hodnota zo spracovania surovín poľnohospodárskej prvovýroby zostala v príslušnej krajine. Pokiaľ sa má urobiť zásadný zvrat v situácií v potravinárskej výrobe, je potrebné investovať do odvetvia oveľa väčšie finančné prostriedky, a to aj na úkor poľnohospodárskej prvovýroby pri surovinách, kde dosahujeme viac ako 100%-nú sebestačnosť,“ dodal Daniel Poturnay.

Postupné oživenie hospodárstva

Potravinári teraz plánujú konkrétne opatrenia predstaviť a rokovať o nich aj s predstaviteľmi všetkých politických strán, ale aj s ďalšími partnermi.

„Rok 2020 ako začiatok novej dekády by mal byť prevratným rokom, ktorým sa začne postupné oživovanie slovenského potravinárstva. PKS je pripravená podieľať sa na naplnení tohto poslania, aktívne sa zapájať do diskusie a predkladať konkrétne riešenia. Som presvedčený, že spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán sa nám podarí dostať výrobu potravín medzi popredné odvetvia národného hospodárstva, kam vzhľadom na svoju povahu, dlhodobú tradíciu a udržateľnosť jednoznačne patrí,“ uzatvoril Daniel Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. PKS pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002.