Kompletný návod, ako ochrániť váš chov pred vtáčou chrípkou

Vysoko nákazlivá vtáčia chrípka sa vrátila na Slovensko. Potvrdila to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Riziko prenosu na človeka je nízke, no toto ochorenie dokáže zdecimovať aj veľké chovy hydiny a spôsobiť tak obrovské škody. Ministerka na pondelňajšej tlačovej besede vyzvala chovateľov, aby svoju hydinu preventívne zabezpečili proti nákaze. Aké opatrenia teda prijať?

Oddeľte vtáky

Pokiaľ ide o domáce chovy, je v prvom rade dôležité zabezpečiť, aby sa domáca hydina nedostávala do kontaktu s divo žijúcim vtáctvom. Ako uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) na svojej internetovej stránke, ochorenie sa šíri medzi vtákmi podobne, ako chrípka medzi ľuďmi. Teda najmä kýchaním a kašľaním, v prípade vtáctva aj trusom.

„Vírus sa v chove šíri horizontálne po kontakte s chorými vtákmi, prostredníctvom ošetrovateľov, kontaminovanými predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom a vodou a vertikálne násadovými vajcami a infikovaným semenom pri inseminácii. V populácii voľne žijúcich vtákov sa vírus šíri ako oro- fekálna infekcia,“ uvádza ŠVPS.

Treba si preto dávať pozor aj na to, ako s hydinou manipulujete. Vírus sa prenáša aj špinavnou obuvou a oblečením, krmivom a podstielkou. Ak teda máte kúpené nové jedince, umiestnite ich do priestoru, ktorý bol riadne vydezinfikovaný. Rozhodne nemiešajte nové kusy so starými. Ak majú v sebe nákazu, rozšíria ju v celom chove. Tiež pomôže, ak oddelíte vodnú hydinu (napr. kačice) od ostatných vtákov.

Odolný vírus

Najväčšie riziko teda predstavujú nové exempláre do chovu. Tie môžu prenášať vírus. Príznaky ochorenia sa v kŕdli môžu prejaviť až po dvoch týždňoch. Pozor teda aj na zvieratá, ktoré vyzerajú na prvý pohľad zdravo. Ak neplánujete kupovať nové zvieratá, zebezpečte, aby tie vaše neprišli do kontaktu s divo žijúcimi vtákmi.

Vírusu vtáčej chrípky sa „darí“ aj v chladnejšom počasí. Naopak, vyššia teplota mu nesvedčí. Pri teplote štyri stupne celzia je schopný prežiť aj mesiac v truse či na slame. Na vajcovej škrupine a vo vode prežije niekoľko dní.

Prípad vtáčej chrípky na Slovensku bol zaznamenaný v súkromnom drobnochove. Aj keď nie je isté, ako k názake došlo, mohlo to byť práve z nakazených zvierat, vajec, či dokonca podstielky z dovozu. Ministerstvo teda upozorňuje, aby sa chovatelia vyvarovali nákupu hydiny zo zahraničia. Najmä z Poľska, kde sa tento kmeň vírusu (H5N8) vyskytol len nedávno.

„Slovensko opätovne čelí hrozbe, zavlečenej zo zahraničia do drobnochovu. Je nevyhnutné, aby chovatelia boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní a podozrivé správanie zvierat, prípadne uhynuté jedince, okamžite hlásili veterinárnej správe,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Ako zistiť chrípku

„Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov. Ďalej sa vyskytujú aj poruchy tráviaceho (hnačky) a nervového systému (kŕče, poruchy pohybu, strata plachosti). Tieto príznaky sa vyskytujú ojedinele alebo v kombinácii,“ uvádza ŠVPS.

Ak spozorujete príznaky vtáčej chrípky vo vašom chove, musíte túto skutočnosť nahlásiť príslušnej regionálnej a potravinovej správe.