Konflikt Ruska a Ukrajiny narušil dodávateľské reťazce, spôsobilo to vytlačenie ceny obilia na viacročné maximá

Narušenie dodávateľských reťazcov pre rusko-ukrajinský konflikt vytlačilo ceny obilia na viacročné maximá. Pre neistotu dodávok obilia zostanú ceny zvýšené a volatilné. Cena pšenice na chicagskej burze CBoT sa tento rok zvýšila o viac ako 70 percent. Ceny prekročili 13 amerických dolárov za bušel, čo predstavuje zhruba 440 eur za tonu.

Aktuálne sa obchoduje za najvyššie ceny od roku 2008. Cena kukurice tento rok vzrástla takmer o 30 percent a dostala sa na úroveň z roku 2013. Sójové bôby vzrástli o viac ako 25 percent, a dosahujú najvyššiu cenu od roku 2012. Informuje o tom Miroslava Artimová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Ukrajina je štvrtý najväčší vývozca kukurice

Ukrajina je významným producentom obilnín. V sezóne 2021 až 2022 je odhad produkcie kukurice v Ukrajine na úrovni 42 miliónov ton a očakáva sa, že export bude predstavovať celkovo 33,5 milióna ton. Ukrajina by tak tvorila približne 17 percent globálnej ponuky exportu, čo z nej robí štvrtého najväčšieho svetového vývozcu kukurice.

V rovnakej sezóne sa odhaduje produkcia 33 miliónov ton pšenice, zatiaľ čo export by mal dosiahnuť 24 miliónov ton. Ukrajina by tak bola tretím najväčším exportérom pšenice s podielom takmer 12 percent na globálnom exportnom trhu. Čo sa týka olejnatých semien, Ukrajina je najväčším producentom slnečnicových semien, pričom odhad produkcie na hospodársky rok 2021 až 2022 je vo výške 17,5 milióna ton, čo predstavuje viac ako 30 percent celosvetovej produkcie.

Rusko je menej dominantným dodávateľom

Podľa odhadov Rusko v hospodárskom roku 2021 až 2022 vyprodukovalo 75,5 milióna ton pšenice, hoci v posledných rokoch vyprodukovalo vyše 85 miliónov ton. Celkový objem vývozu v tejto sezóne by mohol dosiahnuť zhruba 35 miliónov ton. Rusko by tak bolo najväčšou exportnou krajinou s takmer 17 percentami celosvetovej exportnej ponuky.

Pokiaľ ide o kukuricu, Rusko je menej dominantným dodávateľom. Celková domáca produkcia kukurice sa odhaduje na približne 15 miliónov ton v roku 2021 až 2022, kým export by mal ukončiť sezónu na úrovni 4,5 milióna ton. Rusko je tiež druhým najväčším producentom slnečnicových semien a tvorí 27 percent celosvetovej produkcie. Rovnako ako v prípade Ukrajiny sa väčšina spracúva na domácom trhu.

„Najnovšie dostupné vládne údaje ukazujú, že Rusko do 17. februára vyviezlo 25,2 milióna ton pšenice, čo znamená, že ešte zostáva vyviezť približne 28 percent úrody, za predpokladu celkového exportu 35 miliónov ton. V prípade, že ruské komodity budú naďalej sankcionované, poľnohospodári budú možno reagovať znížením výmery. V prípade ozimnej pšenice by už bolo neskoro, no v prípade jarnej pšenice a kukurice existuje možnosť, že pretrvávajúca neistota povedie k nižšiemu osevu,“ uviedla Artimová.

Vyššie nákupy od kľúčových spotrebiteľov

Pre rusko-ukrajinský konflikt a prerušenie dodávok budeme podľa Artimovej pravdepodobne svedkami vyšších nákupov od kľúčových spotrebiteľov, aby sa zabezpečila primeraná dodávka. Čína sa aktuálne snaží v súčasnej neistote zabezpečiť dostatočné dodávky komodít. Importéri na Blízkom východe a v severnej Afrike sa pravdepodobne budú chcieť uistiť, že budú mať dostatočné zásoby a budú sa chcieť vyhnúť opakovaniu Arabskej jari zo začiatku minulého desaťročia.

„To prinúti kupujúcich, aby hľadali aj iné zdroje. Historicky bola veľkým nákupcom ukrajinskej kukurice Čína. Čína v roku 2021 doviezla z Ukrajiny 8,2 milióna ton, čo bolo asi 30 percent celkového čínskeho dovozu. Pravdepodobne budeme svedkami toho, že sa Čína bude čoraz viac obracať na USA, aby vyrovnala akékoľvek nedostatky, podobne ako sme to videli v posledných rokoch,“ uzavrela Artimová.