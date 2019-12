Kontroverzný pesticíd glyfosát zostane povolený, rozhodla dočasná kancelárka Bierlein

Rakúsko malo od 1. januára 2020 postaviť mimo zákon kontroverzný pesticíd glyfosát, o ktorom vedci už dlhšie tvrdia, že by mohol byť karcinogénny. Ako však v pondelok informovala dočasná kancelárka Brigitte Bierlein, k zákazu, ktorý si rakúski poslanci už v júli odhlasovali, nakoniec nedôjde.

Technické nedostatky

Bierlein toto svoje rozhodnutie zdôvodnila údajnými technickými nedostatkami súvisiacimi s plánovaným zákazom. Konkrétne ide o to, že Rakúsko podľa nej malo na základe európskych smerníc vopred informovať Európsku komisiu o plánovanom zákaze glyfosátu už vo fáze prípravy návrhu zákona, čo nespravilo. Preto podľa Bierlein zákaz ani nemôže vstúpiť do platnosti, a ona ho nezaradí do zbierky zákonov.

Kancelárka trvá na tom, že jej rozhodnutie súvisí výlučne s technickými nedostatkami zákona a nemá nič spoločné s jej názorom na to, či treba glyfosát zakázať alebo nie.

Protesty poľnohospodárov

Proti zákazu tejto látky protestujú rakúski poľnohospodári, a tiež poľnohospodári v iných krajinách, ktoré sa ho rozhodli zakázať, napríklad vo Francúzsku.

Ide o veľkú tému aj v Spojených štátoch, kde viacero ľudí žaluje nemeckú firmu Bayer a jej americkú dcérsku spoločnosť Monsanto za to, že glyfosát, ktorý používajú vo svojich poľnohospodárskych produktoch, prispel k ochoreniu viacerých ľudí na rakovinu.

Vznik vlády

Rakúska kancelárka nevysvetlila, čo sa teraz bude ďalej v súvislosti s týmto pesticídom diať. Nie je teda jasné, či ho Rakúsko stále plánuje zakázať, iba o niečo neskôr, alebo hlasovanie poslancov bývalého parlamentu nebude rešpektovať.

Zaujímavé bude, ako sa s touto témou popasujú rakúske politické strany, ktoré vyjednávajú o vzniku budúcej vlády. O vytvorenie koalície sa totiž momentálne usiluje Rakúska ľudová strana (ÖVP) expremiéra Sebastiana Kurza, ktorá je proti zákazu glyfosátu, a strana Zelení – Zelená alternatíva, ktorá je naopak za zákaz.