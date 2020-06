Koronakríza zmenila aj nákupné správanie Slovákov, už nesledujú len pôvod a cenu potravín

Pandémia koronavírusu zasiahla nákupné správanie a zvyky mnohých Slovákov. Podľa aktuálneho prieskumu Slovenskej sporiteľne (SLSP), každý štvrtý Slovák začal pozorne sledovať pôvod potravín, pričom preferuje domácu výrobu. Tretina ľudí je citlivejšia na ceny a vyhľadáva skôr akciový tovar v obchodoch.

Nákup sa presunul do online priestoru

Od koronakrízy kupujú Slováci viac trvanlivejších potravín a drogistického tovaru. Slováci chcú v týchto trendoch pokračovať aj po koronakríze. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informovala analytička SLSP Lenka Buchláková.

„Nákupy sa počas korony presunuli skôr do online priestoru. V marci a apríli sme zaznamenali rekordné nárasty online nákupov, či už potravín, drogérie alebo výbavy do domácnosti. Len pri nákupe potravín cez internet sme zaznamenali 123 % nárast v uplynulých dvoch mesiacoch. Zaujímavosťou pri online nákupoch je, že doteraz sa Slováci doslova vyhýbali kúpe potravín cez internet. Až súčasná situácia ich prinútila k tomuto kroku. Dve tretiny Slovákov si podľa prieskumu doteraz nevedelo predstaviť, že by si práve jedlo objednávali online. Práve korona zbúrala tieto predsudky a preto očakávame, že v tomto trende budú Slováci pokračovať aj po jej doznení,“ povedala Buchláková.

Prieskum spoločnosti Kantar pre Slovenskú sporiteľňu na vzorke 1 007 respondentov ukázal, že až 80 % Slovákov chce s nadobudnutými nákupnými návykmi počas korony pokračovať aj naďalej, predovšetkým v platení v obchodoch kartou alebo mobilom.

Rozdiel oproti kamenným predajniam

„Zhruba polovica opýtaných zistila, že online nákupy šetria čas. Zároveň sú v prípade elektroniky či napríklad oblečenia veľakrát ceny výhodnejšie ako v kamenných predajniach. Len sedem percent Slovákov tvrdí, že s online nakupovaním má problém a nepreferuje ho,“ doplnila Buchláková.

Tretina Slovákov má dokonca podľa prieskumu SLSP lepšiu spotrebiteľskú skúsenosť s online nákupom v porovnaní s nákupom daného tovaru v kamennom obchode.

Dve tretiny Slovákov uvádzajú, že našli práve na online obchodoch výhodnejšie ceny, ktoré sú v týchto časoch pre nich ešte väčšou prioritou ako doteraz.

Vplyv koronavírusu na príjem

„Približne tretina ľudí počas marca a apríla preferovala aj donášky jedla či iných tovarov domov, nakoľko sa obávali priamej nákazy pri nákupoch v obchodoch,“ dodala Buchláková.

Z ďalších výsledkov prieskumu vyplýva, že štyri z desiatich domácností už v marci a apríli pocítili vplyv koronavírusu na príjem, približne tretina takýto pokles očakáva, zatiaľ čo 16 % z nich tvrdí, že na nich nebude mať dopad.

„Očakávame, že v dôsledku opatrení na zabránenie šírenia vírusu, narušeniu dodávateľsko-odberateľských reťazcov či nízkej úrovni domáceho aj zahraničného dopytu bude úroveň nezamestnanosti rásť ku 8 %, pričom ďalším významným vplyvom na príjem domácností je aj očakávaný pokles reálnych aj nominálnych miezd. Medzi respondentmi narastá obava o ekonomické dopady (58 %). Iba necelá tretina ľudí očakáva, že ekonomika sa z tohto šoku zotaví rýchlo,“ uzavrela analytička SLSP.