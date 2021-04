Kúpime si oblečenie vyrobené z rybieho oleja? Umožní to nová technológia na výrobu plastov

Plasty sú všade okolo nás a stali sa samozrejmou súčasťou našich životov. Postupne sme však zistili, že ich prítomnosť nie je bezproblémová, práve naopak. Príroda i ľudský organizmus nám ukazujú, čo všetko ich výroba a používanie so sebou prináša.

Preto najmä v poslednom období narastá snaha nájsť alternatívne materiály a spôsoby ich výroby, ktoré oveľa viac šetria životné prostredie. K tejto zatiaľ relatívne malej skupine vynálezcov sa pridáva aj tím spoza Atlantického oceána, konkrétne z Kanady.

Kanadská technológia

Na výrobu plastu využívajú odpad zo spracovania rýb, ktorý by inak vyhodili. Jeho veľkou výhodou je, že sa rozloží v prírode. Kanadskí vedci uviedli, že rybie hlavy, kosti, koža a vnútornosti sa dajú zmeniť na využiteľný materiál, ktorý by mohol nahradiť polyuretány vyrobené z ropy.

Bežná metóda výroby polyuretánu predstavuje niekoľko problémov týkajúcich sa životného prostredia a bezpečnosti, pričom zanechávajú obrovskú uhlíkovú stopu. Okrem iného si vyžaduje ropu či vysoko toxický plyn fosgén. Výsledný produkt sa v prírode rozkladá veľmi ťažko.

Tím z kanadskej Memorial University of Newfoundland viedla Francesca Kerton. Tvrdia, že plasty na báze rybieho oleja by poskytli ekologické riešenie a zároveň by pomohli efektívne využívať potravinový odpad z tovární.

V štúdii sa zamerali na to, ako sa materiál bude správať počas svojho životného cyklu a čo sa s ním stane na konci životnosti.