Kvalita ovzdušia, triedenie odpadu či ochrana vody sú výzvami ministerstva životného prostredia

Miera triedenia komunálnych odpadov na Slovensku v roku 2025 by mala byť na úrovni 60 percent. Recyklovať by sa malo zhruba 55 percent komunálneho odpadu. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva však bude odklonenie odpadov zo skládok.

Prostredníctvom systému zálohovania by sa malo do konca roka 2022 vrátiť aspoň 60 percent celkovej hmotnosti obalov, ktoré boli uvedené na trhu v roku 2022. V roku 2023 by mala návratnosť vzrásť na 80 percent, pričom cieľom je 90 percentná návratnosť v roku 2025.

Celkové zlepšenie kvality ovzdušia

Hlavnými výzvami Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) v roku 2022 je aj celkové zlepšenie kvality ovzdušia, podpora obnoviteľných zdrojov energie a obehového hospodárstva, dekarbonizácia priemyslu a implementácia adaptačných opatrení na zmenu klímy vrátane ochrany a obnovy ekosystémov. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na rok 2022, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Odolnosť ekosystémov voči zmene klímy chce envirorezort dosiahnuť lepším manažmentom chránených území a posilnením orgánov ochrany prírody. Reforma ochrany prírody by mala v druhej etape pokračovať vypracovaním komplexnej analýzy a návrhu nového modelu fungovania a financovania chránených území. Pre dosiahnutie bezzásahových území na úrovni 75 percent rozlohy národného parku chce MŽP SR v roku 2022 predstaviť metodiku pre stanovenie hodnoty pozemkov a spracovanie podkladov s vyznačenými konkrétnymi územiami, kde sa bude realizovať výkup.

Zlepšenie ochrany vôd

Rezort novou Koncepciou vodnej politiky chce zlepšiť ochranu vôd, starostlivosť o vodné zdroje a zabezpečenie zásobovania pitnou vodou či efektívnu likvidáciu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti má zase priniesť zefektívnenie a modernizáciu kontroly a procesov vyvodzovania zodpovednosti vrátane nápravy škôd na životnom prostredí. V rámci reformy inštitúcií sa má zriadiť strážny zbor pre oblasť životného prostredia.

Prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov sa zníži spotreba energie a prispeje sa tým k zmierneniu znečistenia ovzdušia a tvorby emisií oxidu uhličitého (CO2). Hoci sa kvalita ovzdušia na Slovensku v posledných rokoch zvýšila, na Slovensku je stále vystavených znečisteniu ovzdušia viac ľudí než v Európskej únii. Viac ako 110-tisíc domácností stále kúri v kotloch na tuhé palivo, ktoré by mohli byť nahradené šetrnejšími technológiami. Opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov chce MŽP SR znížiť spotrebu energií a prispieť tak k zmierneniu znečistenia ovzdušia a tvorby emisií CO2.

Nižšie emisie a menšie straty energií

V oblasti dekarbonizácie priemyslu má envirorezort v pláne zaviesť používanie inovatívnych environmentálnych technológií, čo má viesť k nižším emisiám skleníkových plynov a menším stratám energií.

V roku 2022 má MŽP SR prijať schému dekarbonizácie priemyslu. Rovnako sa má zlepšiť fungovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti dekarbonizácie. Prvý zákon o zmene klímy má tiež prispieť k väčšiemu prehľadu právneho klimatického rámca. Cieľom klimatickej politiky tak nebude len znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobovanie sa mu, ale hlavne nízkouhlíková transformácia Slovenska a čo najskoršie dosiahnutie klimatickej neutrality.