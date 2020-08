"Lacné" víno zo zahraničia tlačí do kúta slovenských vinohradníkov, problém má niekoľko riešení

Slovenskí poctiví vinohradníci čelia existenčnému tlaku v súvislosti s dovozom lacných zahraničných vín a lacného hrozna. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to skonštatoval poslanec Juraj Gyimesi (OĽaNO).

Je to spôsobené tým, že tento segment nie je regulovaný. Problém sa dá podľa Gyimesiho vyriešiť viacerými spôsobmi. Ako možnosti spomenul zvýšenie spotrebnej dane, dotácie, kontrolu vína, trestné stíhanie a kolkovanie fliaš.

Obrovská rezerva vína

Pri porovnaní spotreby s množstvom dopestovaného vína na Slovensku vychádza podľa Gyimesiho obrovská rezerva vína, pričom nie je jasné, odkiaľ toto víno pochádza. Finančná správa postupuje len podľa zákona o vinárstve.

Obchodník môže dovážať a vyvážať víno so zjednodušeným sprievodným dokumentom, ktorý je povinný hlásiť finančnej správe a veterinárnej a potravinovej správe.

Avšak podľa Gyimesiho drvivá väčšina nepoctivých vinárov to nerobí. Colné úrady potvrdzujú, že výkon kontroly vín neexistuje. Nie je žiadna evidencia, koľko vína je zo zahraničia. „Potvrdili mi to aj viacerí vinári. Dokonca jeden mi povedal, že za 17 rokov nikdy nemal kontrolu z finančnej správy,“ povedal Gyimesi.

Spotrebná daň neprejde pre tlak EÚ

Riešením môže byť podľa poslanca napríklad zmena výšky spotrebnej dane zo súčasných nula eur na hoci aj symbolickú sumu. To však zrejme neprejde pre tlak z EÚ, lebo napríklad Španielsko a Taliansko by nemali podľa Gyimesiho kam vyvážať to ich „lacné“ víno. Ďalšou možnosťou je dať dotáciu na kilogram dopestovaného vína na Slovensku zo strany ministerstva pôdohospodárstva.

Taktiež je potrebné zaviesť kontroly zo strany finančnej správy. Musí začať fungovať podľa Gyimesiho aj kontrola kvality vína, resp. zisťovať pôvod vína.

„Potom by sme vedeli vylúčiť, že vo fľaškách so slovenskou etiketou, je zahraničné víno,“ povedal Gyimesi. Ďalšou alternatívou je zaviesť trestný čin falšovania vína, pretože podomoví predajcovia vyrábajú víno podľa Gyimesiho zo všetkého možného len nie z hrozna. Ďalšia možnosť je zavedenie kolkov na vína, podobne ako to je v Rakúsku.