Len registrovaní chovatelia môžu požiadať o odškodnenie za africký mor ošípaných, tvrdí Matečná

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) nebude odškodňovať neregistrovaných chovateľov, ktorých chov zasiahol africký mor ošípaných (AMO). Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Registrovaní chovatelia budú finančne odškodnení na základe presne stanovených podmienok cez výzvu MPRV, ktorú chce ministerstvo spustiť už budúci týždeň. O náhradu škôd môžu chovatelia požiadať do 13. septembra 2019, no najskôr musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti.

„Každý chovateľ na Slovensku je povinný zo zákona registrovať seba a svoj chov. Ak niekto zanedbá takúto povinnosť, myslíte si, že je správne ho odškodňovať? Ja si to nemyslím. Nie je to správne. Ak chceme v celom potravinovom reťazci dodržiavať bezpečnosť a kvalitu potravín, každý občan tejto krajiny by mal a musí dodržiavať tieto zákony. Nemáme preto ambíciu odškodňovať nelegálne chovy. Odškodňovať budeme len legálnych chovateľov, ktorí mali svoje chovy nahlásené a ošípané boli veterinárne šetrené,“ povedala vo štvrtok ministerka Matečná.

Dodržiavanie nariadení veterinára

Výška kompenzácie sa bude podľa ministerstva vypočítavať nasledovne. „Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kilogramov (vrátane odstavčiat) – 3 eurá za kilogram. Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kilogramov – 1,40 eura za kilogram,“ vysvetlila Gabriela Matečná.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš vyzval chovateľov, aby dodržiavali veterinárne nariadenia a zabránili tak šíreniu AMO.

„Prognóza je dobrá, no chovatelia musia byť disciplinovaní. Opatrenia, ktoré robíme, však naznačujú, že drobní chovatelia ich porušujú. Aj preto dnes museli byť v dotknutých obciach utratené ďalšie ošípané. Upozorňujem, ak nebudú chovatelia disciplinovaní, prognóza dobrá nebude. Po vykonaných opatreniach si aj samotní chovatelia uvedomili, že pri vypuknutí AMO pochybili jedine oni. Od začiatku roka sme v dotknutých oblastiach vyšetrili 800 diviakov a ani jedna vzorka nebola pozitívna na AMO. Chovatelia však nedodržiavajú hygienu a kŕmia ošípané z rôznych zdrojov. Tomuto treba zabrániť,“ zdôraznil Jozef Bíreš.

Výskyt u domácich ošípaných

Veterinárov a odborníkov v agrorezorte podľa Jozefa Bíreša prekvapil fakt, že sa AMO na Slovensku vyskytol u domácich ošípaných, a nie u diviakov, ako je to prevažne v okolitých krajinách.

„Sám seba sa pýtam, ako bude celá situácia pokračovať. To, že mor príde, sme tušili všetci. Nevedeli sme však, kedy príde, akou cestou a odkiaľ. Prakticky sa tomu nedalo vyhnúť. Zaskočilo nás však, že nakazené neboli diviaky, ale domáce ošípané. S tým sme nepočítali,“ uzavrel Jozef Bíreš.

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba ošípaných a diviakov. Vírus sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom a je rezistentný aj pri vysokom rozsahu teplôt a mimoriadne odolný. Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 percent.

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom AMO trvá minimálne 15 rokov. Na Slovensku boli doteraz diagnostikované štyri nákazy AMO.