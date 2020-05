Lepšia ochrana biotopov by mohla zabrániť ďalším pandémiám, tvrdia ochranári

Lepšia ochrana biotopov by mohla zabrániť ďalším pandémiám. Pri príležitosti medzinárodného dňa biologickej diverzity to na svojej stránke uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP). Ten je každoročne 22. mája. ŠOP uvádza, že ľudia na celom svete ničia čoraz viac lesných biotopov a prenikajú do miest, v ktorých mala zostať zachovaná nedotknutá príroda.

Zvyšuje sa prenos infekčných chorôb

Podľa odborníkov sa tak zvyšuje pravdepodobnosť prenosu nových infekčných chorôb, ktoré môžu viesť v globalizovanom svete k pandémiám.

Zvýšené monitorovanie biodiverzity a jej patogénov by tak spolu s lepšou ochranou biotopov mohlo zabrániť vzniku chorôb, ktoré môžu predstavovať globálne ochorenie.

Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré vzájomným pôsobením vytvárajú ekosystémy.

Pandémia ukázala „druhú stranu mince“

ŠOP uvádza, že pandémia koronavírusu ukázala ľuďom aj „druhú stranu mince“, a to stav, ktorý môže príroda dosiahnuť v prípade, že do nej človek nebude umelo zasahovať.

„Ľudia vo veľkomestách dýchajú čistejší vzduch a v médiách sa objavujú informácie o tom, ako sa divoké zvieratá vracajú na miesta, kam už dlho nezavítali. Toto všetko nám ukazuje predstavu o tom, čo by sme mohli dosiahnuť obnovením našich ekosystémov,“ uviedli ochranári na svojej internetovej stránke.

Obnova poškodených ekosystémov

Rok 2020 pritom považujú z pohľadu ochrany biodiverzity za dôležitý. Európska komisia v máji predstavila novú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá navrhuje záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov, riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov, prinavrátenie opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečisťovania životného prostredia, ekologizáciu miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva aj zlepšovanie zdravia lesov.

Medzinárodný deň biologickej diverzity

Zlepšenie v uvedených oblastiach bude aj predmetom rokovaní zmluvných krajín Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré by sa mali aj za účasti Slovenska stretnúť na začiatku roku 2021.

Medzinárodný deň biologickej diverzity vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) v decembri 2000 na Valnom zhromaždení OSN v metropole Kene – Nairobi.

To rozhodlo, že medzinárodný deň biologickej diverzity bude 22. mája, keď schválili definitívny text Dohovoru o biologickej biodiverzite.