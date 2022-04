Lesníci považujú požiadavky ekoaktivistov za vykopávanie otvorených dverí, desatina lesov bude bezzásahová

Podľa Slovenskej lesníckej komory je 10,1 percenta plochy lesov už v režime plánovaného bezzásahu.

Polovica bezzásahového územia v štátnom vlastníctve

Požiadavky ekoaktivistov preto považujú za vykopávanie otvorených dverí. Informoval o tom predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan v tlačovej správe.

Komora informuje o tom, že podľa oficiálnych údajov pokrývajú ochranné porasty bez úmyselného zásahu 6,4 percenta a lesy v piatom stupni ochrany 3,7 percenta výmery lesných porastov. Ďalšie bezzásahové lesné porasty, ktoré vznikli samovývojom, sa nachádzajú na takmer 300-tisíc hektároch takzvaných bielych plôch, čiže v režime bezzásahu sa nachádza 23 percent z výmery slovenských lesov. Sumárne predstavuje bezzásah podľa komory 9,9 percenta celkového územia Slovenska. Z toho približne jedna polovica je v štátnom vlastníctve a druhá polovica v neštátnom vlastníctve.

Lesníci nie sú drancovateľmi lesov

„Tieto exaktné údaje potvrdzujú, že lesníci nikdy neboli, nie sú a ani nebudú drancovateľmi lesov, ktorých zaujíma len zisk z predaja dreva, ako sa to už takmer dve desiatky rokov snažia nahovoriť verejnosti ich odporcovia. Naopak, boli to práve lesníci, ktorí ako prví ochrancovia prírody navrhovali dať do najprísnejšieho stupňa ochrany najcennejšie časti slovenských lesov a prírody. Sú to lesníci, ktorí úmyselne nezasahujú do ochranných lesov, alebo do nich zasahujú len veľmi citlivo a skutočne minimálne, aby zachovali ich stabilitu a všetky funkcie, ktoré plnia v prírode,“ uviedol Dolňan.