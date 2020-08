Ľudia sa koncom prázdnin môžu zapojiť do upratovania prírody, pozýva iniciatíva #niesomprasa

Iniciatíva #niesomprasa vyzýva ľudí, aby sa v rámci akcie „Vyčisti chlievik na konci prázdnin“ zapojili do upratovania v prírode. V tlačovej správe to uviedla členka iniciatívy Magdaléna Koreny.

Akcia sa uskutoční od 28. do 30. augusta a zapojiť sa do nej môžu ľudia tým, že pri návšteve prírody vyzbierajú odpadky, ktoré nájdu po ceste.

„Chceme tých, ktorí sa počas posledných prázdninových dní vyberú do prírody poprosiť, aby vyzbierali odpadky a smeti, ktoré ju znečisťujú a zapojili sa do našej akcie. Je to kampaň pre všetkých – zbieraj tam, kde si, vyčisti svoj kus prírody, odfoť sa s úlovkom a staň sa súčasťou celonárodného čistenia prírody na konci prázdnin,“ uviedla Michaela Grendelová, jedna z iniciátoriek kampane #niesomprasa.

Fotky a videá vyzbieraného odpadu bude iniciatíva zdieľať aj na sociálnych sieťach.

#niesomprasa je apoliticky a neziskovo orientovaná kampaň. Záštitu jej dali CEEV Živica, Klub slovenských turistov, Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, Národný park Muránska planina či Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.