Ľudia vyhodia takmer miliardu ton jedla ročne. Ako plytvajú potravinami Slováci

Väčšina ľudí vníma jedlo ako samozrejmosť. Mnohí si ani neuvedomujú, koľko jedla vyhodia počas jedného dňa. Celková hmotnosť sa potom za celý rok vyšplhá aj na niekoľko desiatok kilogramov.

Pre laikov to môže byť banálny „problém“. Odborníci na to však majú iný pohľad.

Jedna miliarda

Potravinovým odpadom sa zaoberala aj nová štúdia OSN. Zistila, že ľudia vyprodukujú ročne takmer miliardu ton potravinového odpadu. To je zhruba dvojnásobok množstva v porovnaní s predchádzajúcim odhadom.

Na každého člena domácnosti na celom svete pripadá 74 kilogramov odpadu ročne, čo je celkovo 569 miliónov ton za rok. Správa obsahuje aj dáta o odpade v reštauráciách či obchodoch, ktoré vyhadzujú 17% potravín.

Niektoré potraviny sa „strácajú“ na farmách alebo v dodávateľských reťazcoch, čo znamená, že viac ako tretina potravín sa nikdy neskonzumuje.

Negatívne dopady

Odpad má negatívny vplyv na úsilie pomáhať miliardám ľudí, ktorí sú buď hladní alebo si nemôžu zabezpečiť zdravú výživu.

Dopad pociťuje aj životné prostredie. Plytvanie potravinami súvisí s 10 % emisií vedúcich ku klimatickej zmene a intenzívne poľnohospodárstvo je kľúčovou príčinou krízy biodiverzity a globálneho znečistenia.

Ak by sme potravinový odpad považovali za jednu krajinu, v rebríčku najväčších producentov emisií by sa umiestnila na treťom mieste. A to hneď za USA a Čínu.

Odborníci upozorňujú, že zníženie potravinového odpadu je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako môžu ľudia redukovať ich dopad na životné prostredie. „Tento potenciál je však využívaný naozaj žalostne,“ napísali v správe.