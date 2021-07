Ľudstvo spotrebovalo všetky obnoviteľné zdroje a žije na ekologický dlh, najmenej šetrné je Luxembursko

Ľudstvo oddnes opäť žije na ekologický dlh. Znamená to, že 29. júla sa vyčerpali všetky obnoviteľné zdroje planéty Zem pre rok 2021. Zvyšok roka tak ľudstvo bude žiť na ekologický dlh a spotrebovávať prírodné zdroje, ktoré sa už nikdy neobnovia. Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Na svoj životný štýl by tak ľudstvo potrebovalo 1,75 Zeme.

Deň, keď obyvateľstvo spotrebuje všetky obnoviteľné zdroje v tomto roku, bol na Slovensku vypočítaný dokonca na 13. mája, teda o 2,5 mesiaca skôr. Ak by teda všetky krajiny sveta spotrebovávali prírodné zdroje tak, ako Slovensko, potrebovali by ešte o jednu planétu naviac, teda 2,75 Zeme.

Šetrnejšia je aj Ukrajina

Zo susedných krajín sú z hľadiska spotreby šetrnejšie Maďarsko a Ukrajina. Najhoršie spomedzi krajín Európskej únie (EÚ) je Luxembursko, najbohatšia krajina Únie. Deň, keď spotrebuje všetky prírodné obnoviteľné zdroje v ňom pripadá už na 15. februára. Ak by všetky krajiny spotrebovávali toľko, ako Luxembursko, potrebovalo by ľudstvo na pokrytie svojej spotreby osem planét, ako je Zem.

Minulý rok sa aj v dôsledku pandémie Covid-19 deň, keď ľudstvo spotrebovalo všetky obnoviteľné zdroje, posunul na 22. augusta.

Popandemické oživenie zvýšilo spotrebu

Popandemické oživenie však prinieslo vyššiu spotrebu a posun o takmer jeden mesiac. Od roku 1970, keď ľudstvo dokázalo ešte hospodáriť vyrovnane, sa tento deň posunul o päť mesiacov. V roku 1970 ľudstvo spotrebovalo obnoviteľné zdroje až 29. decembra.

Negatívny posun oproti minulému roku bol spôsobený hlavne tým, že oproti minulému roku sa uhlíková stopa ľudstva zvýšila o 6,6 percenta. Problémom je tiež to, že biokapacita lesov sa znížila o pol percenta. Odlesňovanie bolo viditeľné najmä v Amazonskom pralese.

V samotnej Brazílii sa v roku 2020 stratilo približne 1,1 milióna hektárov lesa. Podľa IEP situácia vyzerá tak, že sa v tomto roku odlesňovanie v tej časti Zeme ešte medziročne zvýši o 43 percent.