Mäso na Slovensku od decembra zdražie o 8 až 10 percent, spracovatelia reagujú na nárast cien vstupov do výroby

Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) pre nárast cien vstupov do výroby očakáva navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov. Toto zvýšenie cien sa na mäsových výrobkoch prejaví už od začiatku decembra, a to približne na úrovni 8 až 10 percent. Konštatovala to v utorok výkonná riaditeľka SZSM Eva Forrai.

Výrobcovia zvyšovaním cien reagujú podľa SZSM na výrazný nárast cien energií, pohonných hmôt, obalových a pomocných materiálov či korenín, pri ktorých sa prejavil nárast jednotkových cien v priebehu roka 2021 v rozmedzí 25 až 60 percent. Zvyšovanie cien zároveň podľa SZSM zohľadní aj avizovaný nárast minimálnej mzdy od 1. januára 2022.