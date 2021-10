Matovičov rezort povolí výrobu iba piatich hektolitrov domáceho piva, prekročením limitu sa zdaní všetko

Pri zavedení súkromnej výroby piva, na ktoré sa má vzťahovať nulová sadzba spotrebnej dane, by sa mala povoliť výroba najviac päť hektolitrov piva ročne. V stanovisku k návrhu novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za stranu SaS spolu s poslancom za hnutie OĽaNO Györgym Gyimesim, to uviedlo Ministerstvo financií SR.

Liberáli pritom navrhujú oslobodiť od dane súkromne vyrobené pivo v objeme najviac 10 hektolitrov ročne. Takýto objem piva pritom považuje rezort financií za neprimeraný.

Po prekročení limitu zdania všetko

„Navrhované množstvo vyrobeného piva na súkromné účely je neadekvátne (2,73 l denne – viac ako päť fliaš piva), a to z fiškálnych, zdravotných a sociálnych dôvodov, ako je manželstvo a rodina,“ uviedlo ministerstvo financií. Podľa ministerstva je tiež potrebné vymedziť, že súkromný výrobca môže vyrábať pivo len na zariadení určenom pre domácu výrobu piva.

„Navrhujeme, aby sa po prekročení povoleného ročného limitu zdanilo základnou sadzbou celé množstvo piva vyrobené súkromným výrobcom piva, nielen rozdiel prevyšujúci limit,“ tvrdí ministerstvo financií.

Ak si niekto od začiatku budúceho roka doma vyrobí pivo pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti v objeme najviac 10 hektolitrov ročne, na takto vyrobené pivo sa podľa návrhu poslancov za SaS bude vzťahovať nulová sadzba spotrebnej dane. Legislatívny návrh parlament koncom septembra posunul do druhého čítania.

Výroba piva ako voľnočasová aktivita

Členské štáty Európskej únie majú podľa koaličných poslancov v súlade s príslušnou európskou smernicou právo vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že toto pivo nepredávajú.

Slovensko túto možnosť v súčasnosti nevyužíva. „Predložený návrh preto túto úpravu mení v prospech súkromných drobných výrobcov piva, z ktorých mnohí by výrobu piva radi vykonávali ako svoju voľnočasovú aktivitu,“ tvrdia poslanci za SaS.

V tom im podľa liberálov bráni ani nie tak finančná bariéra zdaňovania malého množstva vyrobeného piva, ako skôr nelegálny charakter prípadnej domáckej výroby podľa súčasných predpisov a mimoriadna administratívna náročnosť jeho prípadnej legalizácie.

Novela upravuje aj prevádzku malých liehovarov

Novela zákona tiež upravuje podmienky prevádzkovania malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení.

Koaliční poslanci tiež navrhujú, aby sa znížená sadzba dane uplatnila i na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý sa na územie Slovenskej republiky dopraví.