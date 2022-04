Mestá a obce by mali kontrolovať malé spaľovacie zariadenia v obydliach, ZMOS s tým nesúhlasí

Na samosprávy by sa mali presunúť kompetencie bez peňazí a obce by mali vstupovať do obydlí, prípadne budú kontrolovať malé spaľovacie zariadenia.

Počíta s tým návrh zákona o ochrane ovzdušia, ku ktorému si uplatnilo Združenie miest a obcí (ZMOS) zásadné pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Navyšuje sa počet kompetencií

Nový zákon o poplatkoch ovzdušia ponecháva možnosť vydávať poplatky za malé zdroje znečistenia ovzdušia, čím sa obciam podľa ZMOS-u neznižuje počet kompetencií, ale práve naopak ich počet sa návrhom zákona o ochrane ovzdušia navyšuje.

Návrh zákona definuje, že obec pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností zabezpečuje kontrolu malých spaľovacích zariadení na tuhé a kvapalné palivo na území obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorej vydáva poverenie.

ZMOS tvrdí, že vykonávaním tejto úlohy nemôžu byť poverené samosprávy, pretože mestá a obce nedisponujú dostatočným kvalifikovaným personálom v oblasti ochrany ovzdušia.

ZMOS preto žiada, aby kontrolnú činnosť vykonávala Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Nová povinnosť je duplicitná

ZMOS odmieta tiež zabezpečenie financovania, respektíve verejného obstarávania pravidelných technických kontrol kotlov na tuhé palivá samosprávami.

„Novú povinnosť v zákone o ovzduší považujeme za duplicitnú. Povinnosť revízií vykurovacích zariadení vyplýva priamo už z platnej legislatívy a nespresnenie tejto zákonnej povinnosti je možné sankcionovať,“ uviedol v tlačovej správe Kaliňák.

Podľa neho povinnosť technickej kontroly vykurovacích systémov je definovaná napríklad vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR.