Mičovský naznačil, kto by sa mohol stať novým ministrom pôdohospodárstva

Odchádzajúci minister pôdohospodárstva Ján Mičovský v utorok na tlačovej konferencii, počas ktorej oznámil svoju demisiu, naznačil, že novým agroministrom by sa mohol stať jeho stranícky kolega z OĽaNO Martin Fecko. Ten je v súčasnosti štátnym tajomníkom rezortu pôdohospodárstva.

„Ja si Martina nesmierne vážim. Možno to bude práve on, kto tu bude o chvíľu stáť namiesto mňa. Bude to dobrá voľba. Nechcem však predbiehať, rozhodnúť o tom musia iní,“ povedal Mičovský.

Agentúra SITA poslala hnutiu OĽaNO otázky, či plánuje do funkcie ministra pôdohospodárstva navrhnúť Martina Fecka, a kedy sa o tom rozhodne. „O nominácii nového agroministra bude hnutie v najbližšom čase informovať,“ uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.