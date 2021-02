Mičovský plánuje veľkým farmárom vziať a malým pridať. Hrozí pre to celoslovenská blokáda ciest

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) plánuje do Bruselu poslať žiadosť o prerozdelenie dotácií v prospech malých farmárov. Potvrdil to minulý týždeň v piatok. Ak chce na to dostať súhlas Európskej komisie, musí jej tento zámer oznámiť do 19. februára.

Poľnohospodárska samospráva prijala zavedenie tzv. redistributívnej platby so znepokojením. „Sám princíp nie je problém. Problém je, že sa avizuje použitie maximálnej sadzby a to aj na prvé hektáre,“ hovorí člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Juraj Mačaj.

Obáva sa nárastu špekulatívnych žiadateľov o podpory a zároveň rozpadu v súčasnosti ucelených pôdnych blokov.

Bič na veľkých

Podľa informácií portálu NášVidiek.sk uvažuje agrorezort pre všetkých žiadateľov s výmerou pôdy do 28 hektárov nad dodatočnou platbou vo výške zhruba 150 eur na hektár. Išlo by o maximálnu čiastku, ktorú povoľuje legislatíva.

Vyčleniť by sa na to malo z celého balíka priamych platieb 30 miliónov eur. Laicky povedané, malých farmárov štát podporí tak, že vezme veľkým.

Farmári s výmerou pôdy nad 150 hektárov upozorňujú, že by im dotácie dokonca v porovnaní s minulým rokom poklesli. Varujú tiež pred tým, že sa pôda prestane kvalitne obrábať. „Väčšina žiadateľov, čiže minimálne polovica z 19 000, nemá žiadne stroje ani priestory,“ dôvodí Mačaj.