Mičovský preberá plnú zodpovednosť, redistributívna platba je podľa neho len malá omrvinka

Minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský naďalej trvá na zavedení redistributívnej platby v rozsahu od jedného hektára do 28 hektárov. Informoval o tom v piatok po mimoriadnom zasadnutí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Zároveň dodal, že za zavedenie redistributívnej platby a jej dôsledky pre farmárov preberá plnú zodpovednosť.

Malých podporí, veľkým vezme

Agrorezort chce pre všetkých žiadateľov s výmerou pôdy do 28 hektárov vybaviť dodatočnú platbu vo výške zhruba 150 eur na hektár. Išlo by o maximálnu čiastku, ktorú povoľuje legislatíva. Vyčleniť by sa na to malo z celého balíka priamych platieb 30 miliónov eur.

Laicky povedané, malých farmárov štát podporí tak, že vezme veľkým. „Ideme naplniť vládny program a ideme vidieku v tomto ťažkom období pomôcť. Redistributívnou platbou podporíme tisíce malých pôdohospodárov, ktorí boli doteraz v ústraní. Na prvých 28 hektárov dáme každému poľnohospodárovi navyše 150 eur na hektár. Je to malá omrvinka voči tomu, ako sa na nich kedysi zabúdalo,“ uviedol Mičovský.

Peniaze presunú čo najrýchlejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva v duchu svojich kompetencií rozhodlo o presunutí 64 miliónov eur z podpory zo štátneho rozpočtu spolufinancovania na prvý pilier, pričom druhý pilier sa neoslabí.

Prvý pilier bude podporený sumou 9,8 milióna eur na podporu živočíšnej a rastlinnej výroby. Ďalších 19 miliónov eur pôjde na greening. „Peniaze presunieme najrýchlejším možným spôsobom. Opakujem však, že redistributívnou platbou z druhého piliera nevezmeme ani cent,“ dodal Mičovský.