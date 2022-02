Milióny eur od znečisťovateľov ležia na účte v banke, Hojsík volá po ich prerozdelení a efektívnom využití

Peniaze od znečisťovateľov majú pomáhať ľudom, nie ležať na účte v štátnej pokladnici, tvrdí europoslanec Martin Hojsík zo strany Progresívne Slovensko (PS).

Slovensko má k dispozícii podľa jeho slov stámilióny nevyužitých prostriedkov za emisie na účte Environmentálneho fondu. Europoslanec o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

Rozvoj zelenej energie

Navrhuje preto finančné prostriedky rozdeliť medzi obyvateľov rovným dielom. Špeciálne by to pomohlo domácnostiam s nízkymi a strednými príjmami, ktoré by takto v priemere získali 508 eur.

Na energetickú efektívnosť navrhuje vyčleniť 20 percent z danej sumy, pričom financie by smerovali na pomoc s energetickou efektívnosťou pre domácnosti a firmy. Na zelenú energiu navrhuje určiť 15 percent.

„Nevyhnutne potrebujeme podporiť rozvoj zelenej energie. A to predovšetkým pre domácnosti, napríklad na podporu využitia slnka či tepelných čerpadiel. Dôraz pri podpore domácnostiam bude kladený na nízkopríjmové časti obyvateľstva,“ uvádza Hojsík.

Vznik nových pracovných miest

Na inovácie a výskum v oblasti energetickej efektívnosti a zelenej energie navrhuje 10 percent. Podporil by sa tak vznik pracovných miest v odvetviach budúcnosti a rozvoj firiem. Pre podporu priemyslu postihnutého tzv. únikom uhlíka, teda presunom výroby zo Slovenska do krajín s horšou klimatickou legislatívou, navrhuje 5 percent.

Napokon pre Environmentálny fond navrhuje 10 percent, keďže financie podľa jeho slov musia smerovať aj na činnosť samotného Environemntálneho fondu.

„Polovica pridelených príjmov pre fond sa bude viazať na predmetný účel, zvyšných 5 percent sa vynaloží na neklimatické aktivity ochrany životného prostredia,“ uzavrel Hojsík.