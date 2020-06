Minister Budaj pomáhal čistiť rieku Bodva, zaplavili ju tony plastového odpadu

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) sa počas víkendu zúčastnil na čistení rieky Bodva, ktorú zaplavili tony najmä plastového odpadu. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie ministerstva životného prostredia (MŽP). Budaj sa na akcii zúčastnil pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý bol v piatok 5. júna.

Upozornenie na vážnosť problému odpadov

Čistenie Bodvy má byť symbolickým príspevkom ministra, ktorým chcel upozorniť na vážnosť problému odpadov. „Všetci sa musíme chytiť práce a vyčistiť Slovensko,“ vyhlásil Budaj. Rieka Bodva patrí podľa MŽP medzi najčastejšie uvádzané príklady, keď nezodpovedné nakladanie s odpadom tvorí významnú záťaž pre celý ekosystém.

„S topiacim sa snehom sa zdvihne hladina vody a rieka splaví odpad zo svojich brehov,“ uvádza rezort. Významnú časť systémového riešenia podľa ministra predstavuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Práve tie tvoria podľa neho „významnú časť“ odpadu, ktorý sa dostáva do vodných tokov. Ministerstvo tiež upozorňuje, že v rieke sa PET fľaše odierajú o dno či brehy a tvoria sa mikroplasty, ktoré prenikajú do potravinového reťazca rýb a cez ne aj do iných organizmov.

Minister pozval niektorých poslancov

Čistenie rieky Bodva sa uskutočnilo s podporou Slovenského vodohospodárskeho podniku a spoločnosti Kosit, ktorá zabezpečila zvozovú techniku, priestor na triedenie odpadu a sprostredkuje aj predaj druhotných surovín. Minister na túto akciu pozval aj niektorých poslancov, napríklad poslankyňu Annu Zemanovú (SaS). „Pri práci na očistení Slovenska sa musia spojiť všetci ľudia dobrej vôle,“ povedal minister Budaj.