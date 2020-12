Minister Budaj vždy kupuje živý stromček, zanecháva menšiu ekologickú stopu

Živý vianočný stromček zanecháva menšiu ekologickú stopu. Pre agentúru SITA to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Šéf envirorezortu preto každý rok kupuje na Vianoce živý stromček.

„Vždy kupujem živý stromček. Je magické, že raz do roka si ľudia nosia domov kus lesa, ktorý im doma vonia. Zároveň si myslím, že sme sa týmto spôsobom naučili si vyvolať nejakú atavistickú pamäť na časy, keď sme tým voňavým živičnatým drevom všade kúrili a na tej čečine možno aj spali. A preto možno máme v pamäti, že to nie je len o Vianociach, ale je to aj čosi pradávne a živočíšno-ľudské z čias, keď sa ešte ani nespievala Tichá noc,” povedal pre agentúru SITA Budaj.