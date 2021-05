Minister Mičovský podáva demisiu. Nikdy som nechcel vstúpiť do politiky, no uveril som Matovičovi, vyhlásil

aktualizované 25. mája 10:02

Agrominister Ján Mičovský (OĽaNO) po zverejnených informáciách o údajnom korupčnom správaní šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej podáva demisiu. Šéfku SPF vymenoval a berie to za zlyhanie, ktoré vyústilo do jeho demisie. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu.

„Ja som ako lesník nikdy nechcel vstúpiť do politiky, no uveril som nejakému Igorovi Matovičovi a jeho protikorupčnému hnutiu. Po objasnení so situáciou na SPF som sa mohol spreneveriť svojim protikorupčným princípom, a tváriť sa, že mňa sa to netýka, ale nie. Podávam demisiu. Potrebujem ešte dotiahnuť na rezorte jedno rokovanie, potom odstúpim,“ povedal povedal Mičovský.

Odstupujúci minister tiež povedal, že o jeho rozhodnutí podať demisiu sa s nikým nerozprával a je nemenné. Demisiu podá oficiálne v pondelok.

Bartošovú doporučili ľudia z OĽaNO

Bartošová je podľa Mičovského už bývala generálna riaditeľka SPF. Na agrorezort totiž zaslala svoju oficiálnu rezignáciu. Vláda ju ale bude musieť ešte oficiálne prijať. Bartošovú na post šéfky SPF odporučili Mičovskému ľudia z OĽaNO.

„Prezentovali mi ju ako protikorupčnú bojovníčku, ktorá tam už bola a odišla práve pre boj proti korupcii. Ja som mal po nástupe do funkcie veľa povinností, a tak som dal na rady kolegov. Keď som však išiel Bartošovú vymenovať, narazil som na problém jej dávneho vzťahu s mafiánom Milošom Kaštanom. O tomto vzťahu som sa rozprával aj s ňou, tvrdila mi, že bola mladá a nerozvážna a vzťahy dávno ukončila. Toto tvrdenie som prijal a začiatkom marca ju vymenoval. Teda iba pár dní po mojom vymenovaní,“ pokračoval Mičovský.

Mičovský hovorí o zachovaní sebaúcty

Končiaci agrominister ďalej uviedol, že nie je priateľ s matkou šéfky SPF Bartošovou, ako sa objavilo v médiách. Tie práve tento dôvod označili ako možný, že Bartošová bola vymenovaná do funkcie.

„Nepoznám ju, je to lož. Bartošová sa ukázala ako veľmi dobrá a talentovaná odborníčka. Výrazne sa ukázala vo vzťahu k pozemkom, najmä pod diaľnicami. Pomohla aj personálnej rekonštrukcii fondu. Podrobnosti jej údajného korupčného správania mi nie sú známe. No pre zachovania svojej sebaúcty odstúpim,“ dodal Mičovský.