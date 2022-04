Minister životného prostredia Budaj oficiálne otvoril triediace centrum pre zálohovanie obalov

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) oficiálne otvoril triediace centrum. Centrum je technicky pripravené a je schopné spracovať približne 35-tisíc ton obalov ročne.

Informoval o tom minister životného prostredia a generálna riaditeľka Správcu zálohového systému Mária Trčková na tlačovej konferencii.

Projekt sa medzi ľuďmi ujal

„Projekt Slovensko zálohuje už dosiahol hranicu 100 miliónov zálohovaných obalov, čiže sa ujal aj medzi ľuďmi. Všetky prieskumy názorov verejnosti potvrdzujú, že ľudia chápu, že to robia sami pre seba a pre svoje životné prostredie. Pre strednú Európu sa Slovensko týmto stáva lídrom,“ uviedol minister Budaj s tým, že čoskoro projekt prestaví českej aj rakúskej ministerke životného prostredia.

„Slovensko začína éru obehového hospodárstva, v ktorom si dokážeme vážiť suroviny a z ktorých dokážeme vyrábať nové materiály,“ dodal minister.

Fľaše sa triedia materiálovo

Generálna riaditeľka Trčková spomenula, že obaly najprv putujú do jednej z prevádzok a do medziskladov, kde sú zlisované a stláčané, aby sa minimalizovali náklady na prepravu a šetrilo životné prostredie. Následne sa presúvajú do triediaceho centra.

„Tam sa fľaše a plechovky triedia materiálovo a na jednotlivé prúdy, aby bola zabezpečená následná recyklácia a aby bolo možné vytvoriť zo starých fliaš a plechoviek nové,“ podčiarkla.