Ministerstvo bude podporovať výstavbu veľkých kompostární, tvrdí Budaj

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) bude podporovať budovanie veľkých kompostární. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Ich budovanie by podľa šéfa envirorezortu mohlo byť financované z fondu obnovy Európskej únie (EÚ).

„Veľké kompostárne prinesú naspäť do pôdy to, čo odtiaľ roky berieme a namiesto skutočného hnojiva tam dávame iba chemikálie. Vyhadzujeme tretinu našich nákupov potravín. Je najvyšší čas začať ten odpad zhodnocovať a vracať do pôdy,“ povedal Budaj.

Triedený zber kuchynského odpadu bude v mestách a obciach na Slovensku povinný od 1. januára 2021. Výnimku majú iba Bratislava a Košice, ktoré majú spaľovne odpadu. Povinnosť zberu kuchynského odpadu v nich začne platiť od 1. januára 2023.