Ministerstvo chce zjednodušiť poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu, plánuje zriadiť aj elektronickú schránku

Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu by malo byť jednoduchšie a prehľadnejšie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorý Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh podľa envirorezortu zjednoduší a sprehľadní proces poskytovania peňazí z fondu. Novela má zároveň priniesť zriadenie elektronickej schránky, vďaka ktorej bude možné podávanie elektronických žiadostí o dotácie.

Zriadenie elektronickej schránky má so sebou priniesť aj automatizáciu procesov. Schválenie novely zákona má podľa MŽP SR zlepšiť aj kontrolu subjektov, ktorým sú dotácie poskytované a zabezpečiť tak lepšiu ochranu pred prípadným zneužívaním poskytovania financií.

Envirorezort si od novely zároveň sľubuje úpravu jednotlivých ustanovení zákona, ktoré boli v pôvodnom znení zákona zmätočné alebo nejednoznačné. Tie totiž spôsobujú v aplikačnej praxi problémy, najmä vo vzťahu k procesom poskytovania podpory Environmentálnym fondom.

Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá do 30. augusta.