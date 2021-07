Ministerstvo hľadá spôsob, ako urýchliť sčítanie medveďov. Monitoring chcú mať hotový do konca leta

Monitoring medveďov na Slovensku by sa mal ukončiť skôr, ako sa plánovalo, a to do konca leta. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR.

Rezort tvrdí, že spolu so Štátnou ochranou prírody intenzívne hľadá spôsob, ako urýchliť sčítanie populácie medveďov na Slovensku genetickým výskumom. Ten sa začal v septembri 2019 a podľa platnej zmluvy sa analýza vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024.

Pôvodný termín je nevyhovujúci

Na výskume spolupracujú pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe.

„Tento spôsob poskytuje relevantné informácie o stave populácie medveďa hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie informácie o jeho lokálnom výskyte,“ uviedlo ministerstvo.

Pre zvýšenú pozornosť verejnosti, ktorá nastala po prvom smrteľnom útoku medveďa na človeka v celej zaznamenanej histórii na Slovensku, je už podľa rezortu tento termín nevyhovujúci. V najbližšom období sa preto uskutoční pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP SR s odborníkmi z Karlovej univerzity, aby sa našiel spôsob, ako sčítanie medveďov ukončiť ešte počas tohto leta.

Odložiť sa môžu analýzy iných šeliem

V rámci spolupráce sa totiž okrem medveďov podobným spôsobom analyzujú aj vzorky iných šeliem na Slovensku. Ide o vlka dravého a rysa ostrovida. Práve tieto analýzy sa môžu podľa ministerstva odložiť na neskôr.

Pre účely výskumu bolo celkovo odobratých viac ako 2 200 vzoriek DNA medveďov.

„Práve analýza DNA je najpresnejšou a jedinou objektívnou metódou, ako zistiť veľkosť populácie medveďa hnedého na Slovensku. Zber vzoriek sa uskutočnil v dvoch fázach, od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020, a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021,“ informovalo ministerstvo životného prostredia. S genotypmi konkrétnych jedincov pritom podľa neho zberači pracovali bez toho, aby prišli do kontaktu s medveďom.