Ministerstvo má za sebou kampaň 2020, PPA registruje viac ako 17-tisíc žiadostí o priamu podporu

Agrorezort má za sebou úspešné podávanie jednotných žiadostí v kampani 2020, a to napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré SR zaviedla počas koronakrízy. Štart kampane i samotné podávanie žiadostí bolo plne zabezpečené.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) k 15. máju 2020 eviduje 17 589 žiadostí. Agentúru SITA o tom v pondelok informoval Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV).

Predĺženie termínu nevyužili

PPA odštartovala kampaň na podávanie jednotných žiadostí pre rok 2020 ešte 6. apríla. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo potrebné zo strany MPRV SR ako správcu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) a PPA reagovať na neustále meniacu sa situáciu rýchlo a pružne, čo sa podľa Hrežíka aj podarilo.

Aj napriek možnosti a niektorým požiadavkám na predĺženie termínu podávania jednotných žiadostí až do 15. júna 2020 zo strany Európskej komisie agrorezort túto možnosť nevyužil.

„Hlavým dôvodom bola vysoká miera rizika pri následnej administrácii žiadostí, pretože výnimka Európskej komisie sa týkala iba termínu na podanie žiadostí a nie celého procesu ich administrácie a kontrol, čo by následne mohlo ohroziť decembrové vyplácanie priamych podpôr. Zo strany agrorezortu bola prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená, ako aj celý priebeh podávania žiadostí. Rezort dôsledne sledoval epidemiologickú situáciu na Slovensku a pravidelne vyzýval žiadateľov, aby si podávanie jednotných žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu, ako to bolo v ostatných rokoch. Obavy z krátkosti času sa nenaplnili, čo potvrdzujú aj údaje z IS GSAA (aplikácie, do ktorej žiadatelia zakresľujú svoje obhospodarované plochy, pozn. SITA) ku dňu 15. mája 2020,“ ozrejmil Hrežík.

Nábeh žiadostí bol mimoriadne nevyrovnaný

Počet podaných žiadostí v IS GSAA ku dňu 15. mája 2020 bol 17 589, čo je takmer 96 % stavu z roku 2019. „Niektoré žiadosti budú podané ešte po termíne so sankciou, tak ako každoročne, preto možno očakávať, že počet žiadostí v roku 2020 dosiahne takmer totožnú úroveň ako v roku 2019. Dôkazom toho, že ponechanie termínu na podávanie žiadostí na 15. mája 2020 bolo správne rozhodnutie, preukazuje aj skutočnosť, že podané žiadosti v roku 2020 plošne zodpovedajú 99,26 % deklarovanej výmery v roku 2019,“ dodal Hrežík.

Údaje z IS GSAA podľa MPRV SR ukázali, že nábeh žiadostí o priame podpory bol aj v roku 2020 mimoriadne nevyrovnaný. Od začiatku mája bolo podaných každý deň približne 1 000 žiadostí, pričom po štarte kampane až do 20. apríla 2020 len približne 50 denne a do konca mesiaca apríl približne 400 za deň.

Aj na základe týchto údajov ministerstvo opakovane apeluje na žiadateľov, aby v budúcnosti neodkladali podávanie žiadostí a už vôbec nie registráciu na PPA na posledné dni kampane.