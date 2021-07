Ministerstvo pôdohospodárstva momentálne zavedenie takzvaného „vodičáku na psa“ neplánuje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) aktuálne neuvažuje o zavedení skúšky spôsobilosti ako podmienky pre vlastníctvo alebo držbu psa. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie agrorezortu.

Slovensku patrí v Európskej únii prvenstvo v počte nelegálnych množiarní psov. Organizácie na ochranu zvierat či útulky spolu ročne evidujú niekoľko tisíc prípadov týrania či zanedbávania starostlivosti o zviera. Situáciu by mohol pomôcť vyriešiť takzvaný „vodičák na psa“.

Skúšky so psom

Ten je bežne zaužívaný v niektorých krajinách západnej Európy. Ide o skúšky, ktoré musí majiteľ spolu so psom absolvovať.

Pozostávajú z testu o úplných základoch starostlivosti o psa a zo základnej ovládateľnosti a poslušnosti psa. Potenciálny majiteľ, ktorý skúšky nezloží, následne nie je oprávnený vlastniť psa.

„Keď to funguje v zahraničí, nevidím dôvod, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás,“ uviedla pre agentúru SITA psychologička psov Michaela Murková. Agrorezort však zatiaľ nad úpravou podmienok vlastníctva psa neuvažuje.

Oznamy o týraní zvierat

Na telefonickú linku Slobody zvierat je každoročne hlásených približne 1 300, na linku Zvieracieho ombudsmana približne 1 500 prípadov týrania zvierat.

Podľa ochrancov zvierat je postihovanie prípadov týrania na Slovensku stále nedostatočné, a preto by mali byť zavedené účinné preventívne opatrenia.